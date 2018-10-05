В Тверской области столкнулись автобус и маршрутка: погибли 13 человек

Еще 17 человек пострадали. Обстоятельства аварии уточняются.

По информации областного МЧС, сообщение о ДТП по адресу: Тверская область, Калининский район, населенный пункт Некрасово поступило сегодня в 7.48 утра. В результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и автобуса ЛиАЗ, по предварительным данным, погибли 13 человек, 17 пострадали. Число раненых уточняется.

На место ДТП стянуты пожарно-спасательная служба, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области. На место аварии выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя и представители прокуратуры.

Рейсовый автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы. Обстоятельства аварии уточняются, но по предварительным данным, водитель микроавтобуса по каким-то причинам выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение. Все погибшие были пассажирами маршрутки.

По данным РИА Новости, с места аварии пострадавших эвакуировал вертолет Ми-8.

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Фото: ТАСС