За строительство ЦКАД возьмутся прокуратура и следователи

Президент России Владимир Путин поручил двум ведомствам разобраться, насколько соблюдаются интересы государства при строительстве новой автодороги.

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) — один из крупных дорожных долгостроев в России. Ее строительство «на бумаге» началось в 2014 году, но два года «Автодор» и подрядчики даже не приступали к реальной работе, прокручивая деньги в банках под проценты. Это установила Счетная палата.

К реальному строительству магистрали приступили лишь два года назад, но ситуация не особо улучшилась: стройка постоянно дорожает, объекты не сдаются в срок, а выделенные на ЦКАД средства из Фонда национального благосостояния, а это 62,6 млрд руб., не были освоены полностью.

В итоге терпение кончилось у Владимира Путина, который подписал ряд поручений, касающихся ЦКАД. В частности, Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате поручено проверить соблюдение интересов государства при заключении и выполнении контрактов, а также проверить обоснованность удорожания строительства магистрали.

В правительстве должен быть создан оперативный штаб, который займется ликвидацией отставания от графика строительства первой очереди ЦКАД, а также взять под ежедневный мониторинг ход выполнения работ по единому графику.

Со следующего года расходы ГК «Автодор» будут взяты под финансово-казначейское сопровождение, то есть усилится контроль за распределением выделяемых госкорпорации средств из федерального бюджета и фондов.

План строительства ЦКАД был утвержден еще в 2001 году. По нему платная дорога протяженностью 521,63 км должна была быть построена до конца этого года. Летом прошлого года сроки сдачи третьего и четвертого участков перенесли на 2019 год, а весной 2018-го был согласован перенос сдачи четвертого участка на 2020 год.

Весной Счетная палата опубликовала аудит строительства ЦКАД. Итоги его довольно печальны.

Проезд по ЦКАД будет платным: в 2016 году «Автодор» сообщил о том, что взимать деньги с водителей планируется в безостановочном режиме по так называемой системе free flow.

Фото: АГН «Москва»