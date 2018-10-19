Чиновники Британии хотят запретить обычные автомобили в 2032 году

Автомобилям, в составе силовой установки которых есть ДВС, отмерили 14 лет.

Двигатель внутреннего сгорания скоро попадет под полный запрет в Европе

Если Великобритания надеется стать мировым лидером в области электрификации транспорта, то ей следует перенести введение запрета на дизельное топливо и бензин с 2040 на 2032 год, уверены некоторые члены правительства Великобритании.

Цель запрета — сократить выбросы парниковых газов и улучшить тем самым климат, что невозможно сделать цивилизации, активно использующей бензиновые и дизельные двигатели.

«Если мы действительно собираемся быть мировыми лидерами по количеству электромобилей, правительство должно ускорить появление новых транспортных средств, чтобы к 2032 году выбросы были нулевыми», — заявила председатель Комитета по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Великобритании Рейчел Ривз.

В ее докладе упоминается, что Великобритании необходимо лучше стимулировать спрос на электромобили, а также критикуется недавнее решение сократить с ноября этого года гранты, предусмотренные для гибридных автомобилей.

«Правительство должно взять под контроль и возглавить координацию финансовой поддержки технологий, необходимых местным властям для продвижения необходимой инфраструктуры, чтобы электромобили стали привлекательнее для потребителей», — добавила Ривз.

Рейчел Ривз в ее стремлении ввести запрет на двигатели внутреннего сгорания раньше, чем планировалось, поддерживает британская ассоциация энергетической промышленности Energy UK, представители которой отмечают, что перенесение сроков на более раннюю дату является желательным и вполне осуществимым мероприятием.

Есть и противники перенесения сроков на 2032 год, которые уверены, что сделать это, дословно, «нереально». Среди них — генеральный директор Британского общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT) Майк Хоуз. Он указывает на тот факт, что транспортные средства с нулевым уровнем выбросов составляют всего 0,6% рынка. Более раннее введение запрета на двигатели внутреннего сгорания означало бы, что спрос на электромобили должен вырасти примерно на 17 000% всего за одно десятилетие.

В России против двигателей внутреннего сгорания выступает Дмитрий Медведев, который год назад поручил подчиненным проработать меры господдержки развития электротранспорта. Например, запретить машинам с ДВС въезжать в курортные зоны.

Тем временем Минпромторг разработал новую «Стратегию развития российской автомобильной промышленности», предусматривающую электрификацию транспорта.

Фото: Tim Mossholder on Unsplash