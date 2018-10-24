Беспилотные грузовики начнут тестировать на трассе М-11 в ноябре

Тестирование беспилотных грузовиков на платной трассе Москва — Санкт-Петербург может начаться до конца декабря. Интерес к проекту уже проявили ГАЗ, КАМАЗ, Scania, АВТОВАЗ, Volvo и другие компании, рассказал Александр Гурко. Федеральному дорожному агентству и госкомпании «Автодор» поручено до 30 ноября 2018 года начать освоение технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электротранспорта.
Такое решение было принято по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Дмитрия Медведева, рассказал РИА Новости Александр Гурко.
- Наша страна пока отстает от лидеров по разработке систем автономного вождения, но пытается их догнать. Недавно на самоуправляемом автомобиле Яндекса прокатили премьер-министра Дмитрия Медведева.
- Еще в 2015 году предполагалось, что беспилотные КАМАЗы будут испытывать на платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург с 2016 по 2018 год. Однако с тех пор начало тестирования все время затягивалось.
Фото: Пресс-служба Федерального дорожного агентства/ТАСС
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