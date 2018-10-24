Беспилотные грузовики начнут тестировать на трассе М-11 в ноябре

О том, что это вполне вероятно, рассказал президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко.

Тестирование беспилотных грузовиков на платной трассе Москва — Санкт-Петербург может начаться до конца декабря. Интерес к проекту уже проявили ГАЗ, КАМАЗ, Scania, АВТОВАЗ, Volvo и другие компании, рассказал Александр Гурко. Федеральному дорожному агентству и госкомпании «Автодор» поручено до 30 ноября 2018 года начать освоение технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электротранспорта.

Такое решение было принято по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Дмитрия Медведева, рассказал РИА Новости Александр Гурко.

Наша страна пока отстает от лидеров по разработке систем автономного вождения, но пытается их догнать. Недавно на самоуправляемом автомобиле Яндекса прокатили премьер-министра Дмитрия Медведева.

Еще в 2015 году предполагалось, что беспилотные КАМАЗы будут испытывать на платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург с 2016 по 2018 год. Однако с тех пор начало тестирования все время затягивалось.



Фото: Пресс-служба Федерального дорожного агентства/ТАСС