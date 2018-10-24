Беспилотные грузовики начнут тестировать на трассе М-11 в ноябре

О том, что это вполне вероятно, рассказал президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко.

Тестирование беспилотных грузовиков на платной трассе Москва — Санкт-Петербург может начаться до конца декабря. Интерес к проекту уже проявили ГАЗ, КАМАЗ, Scania, АВТОВАЗ, Volvo и другие компании, рассказал Александр Гурко. Федеральному дорожному агентству и госкомпании «Автодор» поручено до 30 ноября 2018 года начать освоение технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электротранспорта.

Такое решение было принято по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Дмитрия Медведева, рассказал РИА Новости Александр Гурко.

Фото: Пресс-служба Федерального дорожного агентства/ТАСС

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