В России ужесточили правила уборки снега

Новый стандарт Минтранса пришел на смену устаревшему ГОСТу 1993 года. ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в сентябре носил лишь рекомендательный характер, а в ноябре стал для коммунальных служб обязательным.
Согласно ему, например, рыхлый или талый снег обязаны убрать с проезжей части в течение 3–12 часов (в зависимости от категории дороги), сообщает «Коммерсантъ». Скользкость проезжей части зимой коммунальщики обязаны устранить в течение 4–12 часов (в зависимости от категории дороги), а на тротуарах и пешеходных дорожках нужно это сделать за 12–24 часов (в зависимости от интенсивности движения пешеходов). Разлитый бензин, масло, мазут, рассыпанный грунт на площади более 1 кв. м обязаны убрать с проезжей части в срок от одного до трех дней. Посторонние предметы должны быть удалены с проезжей части дорог и улиц, тротуаров, с пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента обнаружения.
На ремонт светофора ГОСТом выделяется не более трех суток, как и на ремонт кнопки вызова сигнала пешеходного перехода. Неработающие лампы над проезжей частью обязаны заменить в течение 1–5 дней (в зависимости от категории дороги). Загрязненный дорожный знак должен быть очищен в течение суток с момента обнаружения нарушения.
Граждане могут жаловаться на медленную работу дорожных служб в ГИБДД и прокуратуру. За промедление коммунальщикам грозит штраф до 500 тыс. руб., а за невыполнение предписания инспектора устранить нарушение — до 300 тыс. рублей.
Любопытно, что все положения новых требований уже вступили в силу, кроме одного: до 1 июля 2019 года отсрочен запрет на установление на обочинах дорог рекламных конструкций. Вовремя подсуетились рекламные компании, специализирующиеся на «наружке», введение этого запрета грозит разрушить их бизнес.
- Курьезный случай произошел прошлой зимой в Кирове: пьяный тракторист не пожелал остановиться по требованию инспектора ГИБДД и, удирая от полиции, продолжил чистить улицы.
- А в Омске зафиксирован танец коммунальщиков, в котором приняли участие два трактора «Беларусь» и три КАМАЗа.
Фото: АНГ «Москва»
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