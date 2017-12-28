В России ужесточили правила уборки снега

Новый дорожный стандарт устанавливает более жесткие правила для дорожных и коммунальных служб.

Новый стандарт Минтранса пришел на смену устаревшему ГОСТу 1993 года. ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в сентябре носил лишь рекомендательный характер, а в ноябре стал для коммунальных служб обязательным.

Согласно ему, например, рыхлый или талый снег обязаны убрать с проезжей части в течение 3–12 часов (в зависимости от категории дороги), сообщает «Коммерсантъ». Скользкость проезжей части зимой коммунальщики обязаны устранить в течение 4–12 часов (в зависимости от категории дороги), а на тротуарах и пешеходных дорожках нужно это сделать за 12–24 часов (в зависимости от интенсивности движения пешеходов). Разлитый бензин, масло, мазут, рассыпанный грунт на площади более 1 кв. м обязаны убрать с проезжей части в срок от одного до трех дней. Посторонние предметы должны быть удалены с проезжей части дорог и улиц, тротуаров, с пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента обнаружения.

На ремонт светофора ГОСТом выделяется не более трех суток, как и на ремонт кнопки вызова сигнала пешеходного перехода. Неработающие лампы над проезжей частью обязаны заменить в течение 1–5 дней (в зависимости от категории дороги). Загрязненный дорожный знак должен быть очищен в течение суток с момента обнаружения нарушения.

Граждане могут жаловаться на медленную работу дорожных служб в ГИБДД и прокуратуру. За промедление коммунальщикам грозит штраф до 500 тыс. руб., а за невыполнение предписания инспектора устранить нарушение — до 300 тыс. рублей.

Любопытно, что все положения новых требований уже вступили в силу, кроме одного: до 1 июля 2019 года отсрочен запрет на установление на обочинах дорог рекламных конструкций. Вовремя подсуетились рекламные компании, специализирующиеся на «наружке», введение этого запрета грозит разрушить их бизнес.

Курьезный случай произошел прошлой зимой в Кирове: пьяный тракторист не пожелал остановиться по требованию инспектора ГИБДД и, удирая от полиции, продолжил чистить улицы.

А в Омске зафиксирован танец коммунальщиков, в котором приняли участие два трактора «Беларусь» и три КАМАЗа.

Фото: АНГ «Москва»