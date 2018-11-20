Власти Подмосковья нашли 18 млрд рублей на ремонт дорог

Во время прошедшего сегодня заседания правительства Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о масштабном ремонте дорог региона в следующем году, на который уже отложено 18 млрд рублей.
«Уже сегодня на 2019 год мы подготовили 18 миллиардов рублей на то, чтобы продолжить изменение качества дорог на муниципальном и региональном уровне», — приводит слова главы Московской области РИА «Новости».
Мы уже писали, что часть денег на ремонт дорог области предоставляет мэрия Москвы. Такое сотрудничество администраций началось с подачи главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова.
Напомним, что в бюджете Московской области на 2018 год на ремонт дорог было отведено 53,4 млрд рублей. В следующем году на эти цели планируется потратить более 82 млрд рублей, 18 из которых уже найдены.
«Бюджет обеспечит развитие стратегически важных направлений как для Подмосковья, так и для России. Так, в 2019 году особое внимание уделено дорожно-транспортной инфраструктуре. На эти цели проектом бюджета выделяется более 82 миллиардов рублей», — цитирует председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова портал областной администрации.
О том, какие дороги следует ремонтировать в первую очередь, подмосковные власти выясняют у местных жителей, голосующих за ту или иную дорогу на сайте «Добродел».
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Фото: depositphotos.com
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