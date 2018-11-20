Власти Подмосковья нашли 18 млрд рублей на ремонт дорог

В бюджет Московской области на 2019 год заложены значительные траты на ремонт дорог.

Всего на дороги Подмосковья потратят более 82 млрд рублей, часть из которых выделит мэрия Москвы
Всего на дороги Подмосковья потратят более 82 млрд рублей, часть из которых выделит мэрия Москвы

Во время прошедшего сегодня заседания правительства Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о масштабном ремонте дорог региона в следующем году, на который уже отложено 18 млрд рублей.

«Уже сегодня на 2019 год мы подготовили 18 миллиардов рублей на то, чтобы продолжить изменение качества дорог на муниципальном и региональном уровне», — приводит слова главы Московской области РИА «Новости».

Мы уже писали, что часть денег на ремонт дорог области предоставляет мэрия Москвы. Такое сотрудничество администраций началось с подачи главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова.

Напомним, что в бюджете Московской области на 2018 год на ремонт дорог было отведено 53,4 млрд рублей. В следующем году на эти цели планируется потратить более 82 млрд рублей, 18 из которых уже найдены.

«Бюджет обеспечит развитие стратегически важных направлений как для Подмосковья, так и для России. Так, в 2019 году особое внимание уделено дорожно-транспортной инфраструктуре. На эти цели проектом бюджета выделяется более 82 миллиардов рублей», — цитирует председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова портал областной администрации.

О том, какие дороги следует ремонтировать в первую очередь, подмосковные власти выясняют у местных жителей, голосующих за ту или иную дорогу на сайте «Добродел».

Фото: depositphotos.com

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