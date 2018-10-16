В Подмосковье отремонтируют 100 дорог на деньги Москвы

В следующем году в Московской области будет отремонтировано около ста дорог, ведущих к дачным поселкам.

Деньги на проселочные дороги Подмосковья нашлись в столице

Дачники Подмосковья получат ровные дороги. Планируется, что в 2019 году приведут в порядок около ста проселочных дорог, которыми пользуются не только жители Подмосковья, но и москвичи, выезжающие на свои дачи. Следует отметить, что работы по ремонту дорог, идущих к дачным поселкам региона, проводились и в этом году.

«В рамках соглашения с Москвой для улучшений проезда к дачным участкам в текущем году уже отремонтировано 94 дороги протяженностью 107 км, всего их будет 98. По этим дорогам будет комфортно добираться до своих участков более чем 250 000 дачников. В 2019 году мы продолжим эту работу и также отремонтируем не менее 100 дорог», — цитирует агентство «Москва» министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Сотрудничество мэрии Москвы и подмосковной администрации началось в начале этого лета с подачи главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова. Логика доводов главы Минфина была проста: для жителей столицы важны не только городские дороги, но и те, которые ведут к их дачам в области. Оплачивать их ремонт только из бюджета Подмосковья — несправедливо.

После некоторого сопротивления мэра Москвы Сергея Собянина решение о том, что дороги к дачам отремонтируют за счет столицы, все-таки было принято. В результате появилось трехлетнее соглашение о сотрудничестве, согласно которому Москва оплачивает ремонт дачных дорог, выделив на это 3,3 млрд рублей.

Тем временем Москва остается лидером рейтинга городов по количеству опасных участков дорог.

В России начался капитальный ремонт дорог, который оплатят регионы. Всего на приведение дорог в порядок отводится шесть лет и 4,5 трлн рублей.

Фото: Александр Колбасов/ИТАР-ТАСС