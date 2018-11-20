В Норильске бушует Черная пурга. Людей из аэропорта в город вывозили на вездеходах

Сегодня на севере Красноярского края разбушевалась метель. В Норильске объявлено штормовое предупреждение, сокращен учебный день для школьников, на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель запрещено движение всех видов транспорта. Сотрудники ГИБДД и МЧС продолжают нести службу и в непогоду.

Стихия разбушевалась сегодня настолько, что пассажиров прибывшего в Норильск рейса пришлось вывозить из аэропорта Алыкель на вездеходах, так как 40-километровая дорога из аэропорта с утра закрыта для движения других видов транспорта, сообщает ТАСС. Аэропорт закрыт, несколько рейсов было отменено, часть перенаправлены на запасные аэропорты.

Штормовое предупреждение действует в регионе с 19 ноября, но метель обещают и завтра.

Норильск — крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основной воздушной гаванью, связывающей город и Таймырский район с остальными регионами страны.

Сотрудников МЧС и ГИБДД перевели на усиленный режим несения службы. Они следят, в частности, за тем, чтобы водители не замерзли, если вдруг машина встанет посреди дороги. Для организации работы в метель создан специальный штаб, работают 6 стационарных пунктов обогрева. На дорогах для расчистки снега привлечено 40 человек и 19 единиц техники. Власти просят жителей без экстренной необходимости не покидать дома и офисы.

О том, с какими трудностями сталкиваются жители северного города, смотрите в нашей фотоподборке.

В октябре с разбушевавшейся стихией боролась Кубань: дожди затопили ряд районов Краснодарского края.

Фото: ИТАР-ТАСС, соцсети

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