В Норильске бушует Черная пурга. Людей из аэропорта в город вывозили на вездеходах

Стихия разбушевалась сегодня настолько, что пассажиров прибывшего в Норильск рейса пришлось вывозить из аэропорта Алыкель на вездеходах, так как 40-километровая дорога из аэропорта с утра закрыта для движения других видов транспорта, сообщает ТАСС. Аэропорт закрыт, несколько рейсов было отменено, часть перенаправлены на запасные аэропорты.
Штормовое предупреждение действует в регионе с 19 ноября, но метель обещают и завтра.
Норильск — крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основной воздушной гаванью, связывающей город и Таймырский район с остальными регионами страны.
Сотрудников МЧС и ГИБДД перевели на усиленный режим несения службы. Они следят, в частности, за тем, чтобы водители не замерзли, если вдруг машина встанет посреди дороги. Для организации работы в метель создан специальный штаб, работают 6 стационарных пунктов обогрева. На дорогах для расчистки снега привлечено 40 человек и 19 единиц техники. Власти просят жителей без экстренной необходимости не покидать дома и офисы.
О том, с какими трудностями сталкиваются жители северного города, смотрите в нашей фотоподборке.
- В октябре с разбушевавшейся стихией боролась Кубань: дожди затопили ряд районов Краснодарского края.
Фото: ИТАР-ТАСС, соцсети
Видео: YouTube
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