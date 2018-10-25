Стихия на Кубани: потоки воды сносят дороги, мосты и автомобили

24 октября из-за циклона произошло затопление ряда районов Краснодарского края. Дожди продолжаются и сегодня, в отдельных районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, население частично эвакуировано. В регионе работает оперативная группа спасателей вместе с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

Стихия на Кубани: потоки воды сносят дороги, мосты и автомобили
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Фото: ВКонтакте, Instagram
Видео: YouTube
Стихия на Кубани: потоки воды сносят дороги, мосты и автомобили

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