Стихия на Кубани: потоки воды сносят дороги, мосты и автомобили

Читатель, недовольный действиями сотрудников Госавтоинспекции, которые, как он написал в редакцию журнала «За рулем», «вынудили стать понятым при обыске какого-то автомобиля», спрашивает, не противоречат ли закону действия полицейских и можно ли в такой ситуации отказаться от роли понятого. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.
После тест-драйва очередной новинки — Lada XRAY Cross, в ходе которого даже песок гармонировал с «янтарным металликом» Х-кузова, у меня появилась радостная мысль, что АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону. И не без помощи французов.
Нет, автомобиль в действительности стал длиннее, но легче ли от этого пассажирам? Есть только один способ проверить — забраться в его салон самому. Отправляемся делать это в ходе тест-драйва японской новинки — семиместного кроссовера Lexus RX 350L AWD в комплектации Exclusive.
Из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, население частично эвакуировано. В регионе работает оперативная группа спасателей вместе с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.
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