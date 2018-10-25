Стихия на Кубани: потоки воды сносят дороги, мосты и автомобили

Купил машину с пробегом. С какими неисправностями не поставят на учет? Идеальных автомобилей с пробегом не бывает. И даже если на первый взгляд машина кажется абсолютно исправной, инспектор в МРЭО сможет найти причину для отказа в регистрации. Но это можно предотвратить. Сотрудник ГИБДД вынуждает водителя стать понятым. Можно ли отказаться? Читатель, недовольный действиями сотрудников Госавтоинспекции, которые, как он написал в редакцию журнала «За рулем», «вынудили стать понятым при обыске какого-то автомобиля», спрашивает, не противоречат ли закону действия полицейских и можно ли в такой ситуации отказаться от роли понятого. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников. Смартфон или видеорегистратор — что использовать для съемки? Тест ЗР В этой статье ЗР подробно расскажет, как превратить смартфон в полноценный видеорегистратор, рассмотрит аргументы «за» и «против». И, конечно, устроит битву смартфона с настоящим видеорегистратором!