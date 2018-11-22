Пьяный водитель из кювета не смог договориться с инспектором

Патрулируя улицы села Ванавара (Красноярский край), инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Эвенкийскому району заметил свалившийся в кювет автомобиль без водителя. Владелец нашелся неподалеку, он как раз договаривался с трактористом, чтобы тот помог ему вытащить транспортное средство. Инспектор заподозрил, что автомобилист нетрезв, и проверка действительно показала 1,27 мг/л этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе, что соответствует средней степени опьянения.
Водитель предпринял несколько попыток договориться с инспектором, чтобы тот не составлял административный протокол, предлагая ему 35 тысяч рублей. Сотрудник полиции предупредил, что дача взятки должностному лицу является отдельным преступлением, и так как нарушитель не отставал, обратился в дежурную часть.
Теперь 28-летнему нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы согласно части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации («Дача взятки»), сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотруднику ГИБДД начальство обещало за стойкость и неподкупность выписать премию в размере несостоявшейся взятки.
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Фото, видео: YouTube
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