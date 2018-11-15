Взяточника из ГИБДД поймали сотрудники ФСБ

Пока мы спим, кто-то гибнет: что делать с ночными авариями С начала года на российских дорогах погибли 14 800 человек. Несмотря на то, что эта цифра за последние годы сокращается, успокаиваться рано. По аварийности и тяжести последствий от ДТП российские дороги оставят далеко позади любые европейские страны, вместе взятые. Особенно в ночное время. Дешевая шумоизоляция своими руками Избавиться от надоедливого дребезжания, которое исходит от не поднятого до конца переднего бокового стекла, читатель «За рулем» сумел всего за 50 рублей и две минуты. Спасибо за идею, и получите приз! Случайный выезд на встречку: как я сохранил права Представьте: после работы вы спешите домой, а впереди ремонт дороги и адская пробка. На свой страх и риск пытаетесь объехать ее по встречке…