Взяточника из ГИБДД поймали сотрудники ФСБ

Операцию провели оперативники управления «М» (выявляет коррупцию в полиции) Федеральной службы безопасности и сотрудники Управления собственной безопасности столичного главка МВД.
Инспектор группы по исполнению административного законодательства ГИБДД по СВАО Москвы Роман Тюлников был задержан при получении им взятки в размере 300 тыс. рублей.
«Тридцатидевятилетний капитан полиции был задержан при получении 300 тыс. руб. от потерпевшего, который обратился с заявлением в правоохранительные органы и сообщил о том, что у него вымогают денежные средства», — рассказал источник РБК в правоохранительных органах. Позднее эту информацию агентству подтвердили и в ГУ МВД по Москве.
Взятку инспектор вымогал за то, чтобы написавший мужчина не был привлечен к ответственности по части 2 ст. 12.24 КоАП России (нарушение ПДД, повлекшее легкий и средний вред здоровью потерпевшего). Для того, чтобы закрыть дело, инспектор вымогал 300 тыс. руб., после чего мужчина обратился в ФСБ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инспектор работает в органах ГИБДД с 1997 года.
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