Регионы получат почти 13 миллиардов на дороги

Правительство России выделило 27 регионам дополнительные средства на развитие и модернизацию сети автодорог. Больше всего средств получат Камчатский край, Нижегородская и Самарская области.

Регионам в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» добавили денег на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте правительства. Сумма дополнительных ассигнований из федерального бюджета составила 12 млрд 73 млн рублей.

Больше всего средств получат Камчатский край (1,3 млрд рублей), Нижегородская и Самарская области (1,235 млрд и 1,2 млрд рублей соответственно).

Еще 2,9 млрд пойдут девяти регионам «на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности» дорог. Из этой суммы 1 млрд рублей был выделен Новгородской области.

Пять регионов получат в общей сложности 623 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных сооружений. Из них больше всего — 200 млн рублей — полагается республике Северная Осетия-Алания.

И наконец, 400 млн рублей получит Новосибирская область «на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства».

Ранее 6,1 млрд рублей добавили 30 субъектам РФ на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

В феврале Кабмин распределил 17,05 млрд рублей между 30 регионами на развитие автомобильных дорог.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС