А им все мало: регионы получат новые миллиарды на дороги

Деньги распределят между субъектами для развития региональных, межмуниципальных и местных дорог. Выделение средств одобрено на заседании Кабмина 29 марта 2018 года.

По госпрограмме «Развитие транспортной системы» 30 субъектов Федерации получат 6,1 млрд рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Эти деньги были не использованы в 2017 году и пополнили Федеральный дорожный фонд в 2018 году.

Средства хотят распределить следующим образом: 2,1 млрд рублей получат восемь субъектов Федерации для реализации крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. Это Республики Адыгея, Алтай, Камчатский край, Волгоградская, Воронежская, Псковская и Тверская области и Ненецкий автономный округ.

На ремонт и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения выделено 2,5 млрд рублей 14 субъектам Федерации: Республике Крым и Севастополю, а также Вологодской, Ивановской, Иркутской, Калужскаой, Курской, Ленинградской, Магаданской, Новгородской, Омской, Псковской, Смоленской и Ярославской областям.

Еще 1,3 млрд рублей получат пять регионов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Это Удмуртская Республика, Костромская, Орловская, Самарская и Ярославская области.

На увеличение безопасности дорог направят 0,2 млрд рублей восьми субъектам Федерации: Краснодарскому и Красноярскому краям, Иркутской, Кировской, Омской, Ростовской, Тульской и Ярославской областям, говорится в постановлении Правительства.

Согласно Предварительному национальному стандарту, с 1 июня разрешено использовать старое и переработанное дорожное покрытие для ремонта дорог с невысокой интенсивностью движения. Также рассматривается технология переработки старого покрытия прямо на месте с помощью специальных машин.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович полагает, что вопрос повышения налогового бремени связан в том числе и с необходимостью ремонтировать дороги.



Фото: Роман Пименов/ТАСС