За «скрученный» пробег автомобиля предложили сажать в тюрьму

Потому что это ни что иное как мошенничество, считают эксперты Российской общественной инициативы.

Активисты разработали поправки в Уголовный кодекс, согласно которым, продавцов подержанных автомобилей, скрывающих серьезные дефекты транспортных средств, а также «скрученный» пробег, предлагают привлекать к уголовной ответственности. Об этом пишет «МК» со ссылкой на источник. Рынок подержанных автомобилей фактически находится вне правового поля, поясняют авторы инициативы. Продавец может всучить покупателю фактически неисправный автомобиль, но неисправности будут проявляться постепенно, а ответственности за них формально никто не понесет. Закон о защите прав потребителей на такие сделки распространяется, но что-либо доказать можно лишь в случаях, когда водитель приобретает старого железного коня в автосалоне.

А вот уголовное наказание помогло бы в решении этой проблемы. Если чиновники поддержат предложение, сокрытие продавцом серьезных дефектов автомобиля будет считаться мошенничеством и караться по статье 159 УК. К серьезным дефектам активисты предлагают отнести любые проблемы с двигателем, коробкой передач, перекрашенный кузов, замененные подушки безопасности и восстановленную геометрию кузова, а также скрученный пробег. Это в том случае, если продавец заранее не предупредил о проблемах покупателя.

Пробеги на подержанных машинах скручивают не только в России, но и во многих странах мира. С появлением электронных систем сделать это стало куда проще, потому стоимость подобных услуг снизилась. Кстати, во многих странах мира это деяние преследуется по закону, где и как рассказывает наш автор.

«За рулем» сделал подборку самых популярных обманов и уловок продавцов автомобилей с пробегом.

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