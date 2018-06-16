Что будет, если скрутить пробег на своей машине перед продажей

Могут оштрафовать, посадить в тюрьму или наказание за так называемую корректировку пробега не предусмотрено?

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Скажем сразу, пробег на подержанных машинах скручивают не только в России, но и во многих странах мира. Это целый бизнес. А с появлением электронных систем сделать это стало куда проще, потому стоимость подобных услуг снизилась. Для «скрутки» достаточно иметь специальный сканер, который подключается к борткомпьютеру автомобиля. Ну а потом все элементарно. Вводим желаемый пробег, и все. Зачем скручивают пробег перед продажей? От пробега зависит состояние многих узлов и агрегатов автомобиля. Можно прикинуть предстоящие траты на ремонт и техобслуживание, а также остаточную стоимость машины. В итоге автомобиль с меньшим пробегом можно продать за бльшие деньги. Вот и выгода. Да и стоимость работ по скрутке пробега невелика. Она составляет в среднем от 2000 до 5000 рублей в зависимости от объема работ, марки и модели автомобиля. Существует ли ответственность? В России за скручивание пробега ответственности нет. Закон никак не регулирует этот момент. Пока.

Сейчас ассоциация автодилеров России (РОАД — ассоциация «Российские автомобильные дилеры») разработала предложения Правительству РФ за введение ответственности за скручивание пробега. Поступило предложение и о введении уголовного наказания по статье 159 УК РФ «Мошенничество» за незаконные операции с одометром автомобиля.

Интересно, что в США скрутка пробега уже давно вне закона. Это преступление и за него привлекают к ответственности по статье «Мошенничество».

В Европе ответственность действует с мая этого года.

Наказания предусмотрены разные. Для физлица — 100 евро, для юрлица — до 1000 евро. Отдельное наказание грозит тем, кто предлагает услуги скручивания. Физическим лицам это занятие обойдется в 200 евро, а юридическим — в 2000 евро.

Плюс все техцентры обязаны сообщать в полицию, если обнаружат факты скрутки одометров. А в случае, если на скрутке поймали несколько раз, в Германии за такое правонарушение могут посадить в тюрьму на один год. Во Франции — это два года лишения свободы и штраф в 37 500 евро.