Семейная пара отправилась в путешествие более двух лет назад, сразу после свадьбы. А Россию молодые люди решили посетить уже в ходе поездки, прикупив билеты на пять матчей. И все это время смельчаки передвигаются на внедорожнике Willys 1946 года выпуска.
Инцидент произошел в прошлые выходные на фестивале кантри-музыки в американском городе Уинстед, штат Миннесота. 19-летняя Кейтлин Сторм сильно перебрала с алкоголем, увидела пикап с широкой выхлопной трубой и подумала, что она идеально подходит для ее головы…
Он один из самых популярных спортсменов в мире. Чемпион Англии, Испании и Европы, многократный победитель Лиги чемпионов. Двукратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы», трижды признавался лучшим футболистом мира. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии и мадридского «Реала». Автопарк Криштиану Роналду соответствующий, и сейчас мы убедимся в этом.
«За рулем» продолжает исследовать дороги, по которым вскоре двинутся футбольные болельщики из одного города чемпионата мира — 2018 в другой. В этот раз мы едем из Москвы в Самару через Саранск на Subaru Outback. Не пропустите ресторанный поселок Умет, где каждый второй дом — кафе.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Что будет, если скрутить пробег на своей машине перед продажей
Могут оштрафовать, посадить в тюрьму или наказание за так называемую корректировку пробега не предусмотрено?
Скажем сразу, пробег на подержанных машинах скручивают не только в России, но и во многих странах мира. Это целый бизнес. А с появлением электронных систем сделать это стало куда проще, потому стоимость подобных услуг снизилась. Для «скрутки» достаточно иметь специальный сканер, который подключается к борткомпьютеру автомобиля. Ну а потом все элементарно. Вводим желаемый пробег, и все. Зачем скручивают пробег перед продажей? От пробега зависит состояние многих узлов и агрегатов автомобиля. Можно прикинуть предстоящие траты на ремонт и техобслуживание, а также остаточную стоимость машины. В итоге автомобиль с меньшим пробегом можно продать за большие деньги. Вот и выгода. Да и стоимость работ по скрутке пробега невелика. Она составляет в среднем от 2000 до 5000 рублей в зависимости от объема работ, марки и модели автомобиля. Существует ли ответственность? В России за скручивание пробега ответственности нет. Закон никак не регулирует этот момент. Пока.
Сейчас ассоциация автодилеров России (РОАД — ассоциация «Российские автомобильные дилеры») разработала предложения Правительству РФ за введение ответственности за скручивание пробега. Поступило предложение и о введении уголовного наказания по статье 159 УК РФ «Мошенничество» за незаконные операции с одометром автомобиля.
Интересно, что в США скрутка пробега уже давно вне закона. Это преступление и за него привлекают к ответственности по статье «Мошенничество».
Наказания предусмотрены разные. Для физлица — 100 евро, для юрлица — до 1000 евро. Отдельное наказание грозит тем, кто предлагает услуги скручивания. Физическим лицам это занятие обойдется в 200 евро, а юридическим — в 2000 евро.
Плюс все техцентры обязаны сообщать в полицию, если обнаружат факты скрутки одометров. А в случае, если на скрутке поймали несколько раз, в Германии за такое правонарушение могут посадить в тюрьму на один год. Во Франции — это два года лишения свободы и штраф в 37 500 евро.
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