Новый кроссовер Infiniti сломался, не доехав до стенда на выставке

С казуса началась премьера концепта электрического кроссовера Infiniti QX Inspiration.

На автосалоне в Детройте состоялся дебют концепта электрического кроссовера Infiniti QX Inspiration. Эта машина очень важна для японского бренда: она не только должна открыть эпоху электрификации всего модельного ряда компании, но и демонстрирует новый стилистический язык Infiniti.

Правда, премьера стартовала с казуса: журналистам Detroit Free Press удалось снять на видео поломку концепта, который ехал своим ходом по выставочному павильону к стенду Infiniti. Впрочем, на то это и концепт, ведь речь идет даже не о предсерийной модели — всякое случается.

В компании говорят, что QX Inspiration — «среднеразмерный кроссовер», и не вдаются в детали: единственное, что известно, его длина 4650 мм. То есть по размерам машина сопоставима с новым Infiniti QX50.

Новинка выглядит довольно агрессивно: у нее короткие свесы, узкие фары, а дополняют облик огромные 22-дюймовые колеса. В Infiniti рассказывают, что при отделке салона использовались традиционные для Японии ремесленные навыки и дорогие материалы отделки, а сам салон создан с учетом духа японского гостеприимства «Омотенаши».

В Infiniti не разглашают технические характеристики концепта. Все, что известно официально: у него два электромотора (по одному на каждую ось) и система полного привода e-AWD. Представители компании говорят, что по количеству «лошадок» силовая установка QX Inspiration соответствует бензиновой версии с двигателем V8. По неофициальным данным, суммарная мощность двух электромоторов составляет около 500 л.с. Также, по неподтвержденной информации, под абсолютно плоским полом (концепт построен на новой платформе) скрывается блок батарей емкостью 115 киловатт-часов. В Infiniti называют запас хода «более чем достаточным», то есть он явно превышает 500 километров от одной зарядки.

В Infiniti умалчивают о том, когда QX Inspiration пойдет в серию. Но с учетом того, что бренд сделал основную ставку на производство электрифицированных моделей, дебюта серийной версии можно ожидать в 2022–2023 годах.

В 2014 году Infiniti показала электрический концепт Q80 Inspiration на автосалоне в Париже. Но в серию он так и не пошел.

Бывший глава Nissan (ей принадлежит Infiniti) Карлос Гон находится под следствием в Японии по обвинению в финансовых махинациях.

Фото: Infiniti

Видео: YouTube