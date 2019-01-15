Это провал: очередное ЧП на дороге в Москве

На одной из улиц в столице произошел провал грунта. В итоге движение по ней частично перекрыто.

Очередная чрезвычайная ситуация произошла на улице Ферганской в Юго-Восточном административном округе. Там произошел провал грунта на довольно большом участке. В результате ЧП сотрудники ГИБДД перекрыли движение от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. На место провала прибыло также несколько экипажей скорой помощи. Сейчас транспортный поток сотрудники ДПС направляют в объезд по Сормовскому проезду. В районе образовались серьезные пробки.

Прибывшие на место специалисты МЧС установили, что из-за подмыва грунта на дороге образовалась яма шириной 4 метра и глубиной в полметра. В настоящее время рабочие и эксперты департамента ЖКХ Москвы также находятся на месте аварии, они будут решать, как оперативно ликвидировать образовавшийся провал. Местные жители утверждают, что такое случается не первый раз, небольшое проседание грунта здесь было и в 2018 году.

На прошлой неделе из-за прорыва дамбы затопило Тушинский туннель.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: Instagram / gibdd77