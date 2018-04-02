Если автомобиль зарывают в снег, к чему бы это? Странное видео удивило интернет

Необычное видео появилось в Instagram: мужчина, деловито орудуя лопатой, не раскапывает, а забрасывает снегом автомобиль.

Дело происходит в Норильске, утверждается, что автомобиль стоит посреди двора. Видео быстро разлетелось по соцсетям, и пользователи стали гадать, для чего он это делает. То ли это такая пакость соседу, то ли он решил спрятать на зиму свой автомобиль по примеру того, как укрывают растения, то ли таким образом мужчина пытался защитить его от воров, чтобы те не сняли колеса, пока машина на приколе. Версий множество, есть и забавные предположения: «Посадил дед тачку, периодически поливает и окучивает, чтоб вырос Land Cruiser, а вдруг?».

Понятно одно — таким образом владелец пытается спрятать автомобиль. Может, его просто разыскивают судебные приставы?

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