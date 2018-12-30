Морской лев решил полакомиться рыбой прямо из кузова КАМАЗа

Забавное видео этого происшествия попало в интернет. Нужно отметить, что для того чтобы попробовать рыбку, трехметровому водоплавающему пришлось встать во весь рост, а это сивучи делают крайне редко.

Произошло это на Камчатке, а местные жители сняли происходящее на камеру телефона. Недалеко от бухты расположены жилые дома, поэтому свидетелей произошедшего было немало, люди в новогодние праздники неспеша прогуливались у моря.

В машину грузили рыбные отходы, и взрослый сивуч встал возле КАМАЗа, чтобы стащить немного рыбки. Но кузов грузовика достаточно глубокий, поэтому, как говорится, по усам текло, да в рот не попало. Видео разместила в соцсети Твиттер одна из пользовательниц. На берегу морского льва ждал товарищ, рядом с которым бегала и лаяла собака, но никто на нее внимания не обращал.

Как пишут местные СМИ, самцы морского льва все чаще попрошайничают возле рыбоперерабатывающих заводов в Петропавловске-Камчатском. Впрочем, зоологи предупреждают, что то, что выглядит забавным, не всегда таковым является. Эти животные могут быть довольно агрессивными, а учитывая их гигантский вес, раздавить человека им ничего не стоит.

Видео: YouTube