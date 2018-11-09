Альпака садится в такси. Эка невидаль!

По соцсетям разлетелось видео, как альпака загружают на заднее сиденье автомобиля.

Очевидца удивил скорее не сам факт, а то, что добродушное животное, похоже, делает это не в первый раз — вслед за бабушкой с достоинством размещается на задних сиденьях и с любопытством смотрит в окно. А дочь хозяйки альпака с комфортом устраивается на переднем сиденье автомобиля. По словам некоего Андре Мендивиль, съемку сделал его отец на улицах города Куско в Перу.



Справка

Альпака — домашнее парнокопытное животное. Разводят их в высокогорном поясе Южной Америки, по большей части в Перу,Чили и Боливии. Рост альпака не превышает метра, весят они около 70 кг и обладают мягкой, длинной шерстью, из которой делают теплые и пушистые пледы и одежду. (Википедия)



Другие материалы раздела «Курьезы» ищите по ссылке.



Фото, видео: YouTube

