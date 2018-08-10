Гаишник спас парня, пытавшегося сделать селфи с медведем

Полицейский заметил медведя примерно в половине четвертого утра на улице Гайдара у торгового центра. Поскольку дикое животное представляет опасность для людей, инспектор стал ехать за медведем и через громкоговоритель предупреждать граждан об угрозе. Косолапый проследовал в сторону Набережной Северной Двины, где его увидел молодой человек 1996 года рождения и попытался сфотографировать прогуливающегося зверя на камеру мобильного телефона.
Фотосессия не удалась, так как медведь набросился на фотографа. Инспектор ДПС произвел сначала несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия, чтобы испугать животное, но когда понял, что это не работает, открыл огонь на поражение и тем самым спас молодого человека. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Архангельской области, пострадавший с рваными ранами рук и головы был доставлен в травмпункт, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
- На июле на Камчатке мужчина снял на видео медведя, который пытался угнать его Subaru Forester.
- В июне в Республике Коми медведь атаковал машину ДПС.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Видео: 29.мвд.рф
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