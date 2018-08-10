Гаишник спас парня, пытавшегося сделать селфи с медведем

Инцидент произошел сегодня рано утром в Архангельске. Инспектор ДПС заметил в ходе патрулирования на улице медведя, погнался за ним и спас жизнь беспечному молодому человеку, который хотел сфотографировать животное на мобильный телефон.

Полицейский заметил медведя примерно в половине четвертого утра на улице Гайдара у торгового центра. Поскольку дикое животное представляет опасность для людей, инспектор стал ехать за медведем и через громкоговоритель предупреждать граждан об угрозе. Косолапый проследовал в сторону Набережной Северной Двины, где его увидел молодой человек 1996 года рождения и попытался сфотографировать прогуливающегося зверя на камеру мобильного телефона.

Фотосессия не удалась, так как медведь набросился на фотографа. Инспектор ДПС произвел сначала несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия, чтобы испугать животное, но когда понял, что это не работает, открыл огонь на поражение и тем самым спас молодого человека. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Архангельской области, пострадавший с рваными ранами рук и головы был доставлен в травмпункт, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

На июле на Камчатке мужчина снял на видео медведя, который пытался угнать его Subaru Forester.

В июне в Республике Коми медведь атаковал машину ДПС.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Видео: 29.мвд.рф