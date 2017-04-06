На Камчатке мишка попытался угнать Subaru Forester

Инцидент произошел близ села Малка Елизовского района. Попытку молодого медведя забраться в машину снял на видео ее владелец.

Оригинальная видеозапись сопровождается нецензурной лексикой: владелец Форестера грозно и в то же временно испуганно пытался с помощью крика и мата прогнать атаковавшее автомобиль животное. Съемку он вел у припаркованного рядом грузовичка, рассчитывая укрыться в его кабине, если медведь захочет пообщаться лично.

В кроссовере, вероятно, находилось что-то вкусное, мишка учуял запах, захотел полакомиться и попытался вскрыть Subaru, как консервную банку. В финальных кадрах он дергает боковую дверь за краешек стекла.

Удалось ли медведю пробраться в салон, неизвестно, но машине он в любом случае нанес значительный ущерб, и хозяину придется сильно потратиться на кузовной ремонт.

В июне в Республике Коми на видео сняли мишку, который выпрашивал еду у сотрудников ДПС.

В августе прошлого года в США медведь смог залезть в Subaru Forester, поехал на нем и устроил ДТП.

Фото, видео: YouTube