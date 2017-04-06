На Камчатке мишка попытался угнать Subaru Forester

Инцидент произошел близ села Малка Елизовского района. Попытку молодого медведя забраться в машину снял на видео ее владелец.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Оригинальная видеозапись сопровождается нецензурной лексикой: владелец Форестера грозно и в то же временно испуганно пытался с помощью крика и мата прогнать атаковавшее автомобиль животное. Съемку он вел у припаркованного рядом грузовичка, рассчитывая укрыться в его кабине, если медведь захочет пообщаться лично.

В кроссовере, вероятно, находилось что-то вкусное, мишка учуял запах, захотел полакомиться и попытался вскрыть Subaru, как консервную банку. В финальных кадрах он дергает боковую дверь за краешек стекла.

Удалось ли медведю пробраться в салон, неизвестно, но машине он в любом случае нанес значительный ущерб, и хозяину придется сильно потратиться на кузовной ремонт.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Subaru Forester (1)

Subaru 2015 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

ездиет приятно когда раскачигаришь

Недостатки:

пока тронитса с места всё равно что толкать запарожец

Комментарий:

Привет всем Автолюбителям ... Сегодня я менял колёса зимние на летние после пары десяток км. загорелся . ( i set ). что бы я не делол не чего не выходило .пока не заехал в авто мастерскую где мне снова переинстолировали на летний сезон . это полная задница конешно за не дороботки ускоглазых мне ...

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