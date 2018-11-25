Полет оленя над машиной! Водителю крупно повезло

Несколько тревожных минут пережили водитель и пассажир автомобиля, с которым вдруг решило посоревноваться мощное и благородное животное.

Произошло это в Польше. Водитель и пассажирка обратили внимание, что рядом с машиной появился олень. Он некоторое время бежал в том же направлении, словно намереваясь обогнать, затем все же обогнал, победно прыгнул через автомобиль и отправился по своим делам. Можно представить, какой шок пережили люди!

И все же им крупно повезло, что в соревновании с автомобилем победил олень. Иначе последствия могли быть непредсказуемыми. К сожалению, несчастные случаи с дикими животными происходят в Польше довольно часто, особенно на сельских дорогах, которые проложены через поля и леса.

Общая ширина местных дорог в Польше, как правило, составляет 7 метров (по одной полосе 3,5 м в каждую сторону). Как видим, олень с легкостью преодолел такое расстояние. Или, может быть, это просто сказочный Рудольф спешил на Рождество?

Олени встречаются на всей территории Польши, и самый большой ущерб сельскому хозяйству страны причиняют мощные самцы, обитающие в многочисленных популяциях. Согласно польским законам, компенсировать такой ущерб обязаны охотничьи клубы, которые арендуют данные угодья.

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Видео: YouTube