В дождь и снег продолжают ремонтировать дороги

В регионах России за последние четыре месяца отмечено около 100 случаев проведения ремонтных работ, которые производились в неблагоприятных погодных условиях.

Случаи нарушения технологии ремонта продолжают выявлять активисты ОНФ. Подрядчики укладывают асфальт в лужи и сугробы — с конца сентября прошедшего года по 15 января 2019 г. зафиксировано 94 таких случая. Больше всего нарушений зафиксировано в Центральном федеральном округе — 24. В Северо-Западном округе — 20 случаев, в Приволжском округе — 16, в Сибири — 13, на Урале — 9, в Южном округе — 8. На Северном Кавказе таких случаев вообще не обнаружено.

Активисты ОНФ подчеркивают, что по всем подобным случаям они направляют запросы в администрации муниципалитетов, чтобы понимать, действительно ли технология работ нарушена и по каким причинам. Опасения местных жителей подтверждаются не всегда, потому что существуют технологии ремонта литой асфальтобетонной смесью, что позволяет класть асфальт при температуре минус 10 градусов. Но в большинстве случаев подтверждается недобросовестность подрядчиков. К примеру, в Озерске Челябинской области дорожные работы проводили во время дождя. Покрытие оказалось некачественным (это подтвердили строительный и лабораторный анализы), и подрядчику пришлось устранять недостатки за свой счет. В Якутске на ул. Дзержинского асфальт уложили прямо на заснеженный тротуар. Как выяснилось, подрядчик отстал от графика, но заказчик в результате работу не принял. Похожая ситуация сложилась и в Ростове-на-Дону, где подрядная организация за свой счет меняла асфальт на улице Стабильной.

ОНФ продолжает мониторить подобные случаи и добивается того, чтобы в случае нарушения технологии укладки дорожного покрытия подрядчики переделывали работу за свой счет.

В конце 2018 года ОНФ посчитал голоса на «Карте убитых дорог», их оказалось около миллиона.

Ранее в ОНФ заявляли, что ямочный ремонт никогда не заменит сплошного, поэтому от первого нужно отказываться, так как это выброшенные на ветер деньги.



Фото: ТАСС/Интерпресс/Ирина Кузнецова