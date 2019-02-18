Медведев призвал строить больше «бетонок»

Материалы по темеВ России появится новая платная дорога. Ее построят итальянцы
По итогам совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда», премьер-министр Дмитрий Медведев поручил:
«Минтрансу России, Минстрою России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России представить до 27 марта 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по увеличению объёмов строительства автомобильных дорог с применением цементобетонных покрытий с учётом оценки их экономической эффективности».
Об этом говорится в опубликованном сегодня поручении правительства.
По подсчетам активистов ОНФ, строительство цементобетонной дороги хотя и обходится на 10% дороже асфальтобетонной, но она гораздо долговечнее, и если подсчитать расходы на ее эксплуатацию в течение 25 лет, то окажется, что обходится она на 40% дешевле, чем асфальтобетонная. Недаром в Германии почти четверть автобанов покрыты именно цементобетоном.
- Тем временем в России тестируется новое дорожное покрытие, которое приспосабливают под местные климатические условия. Оно создается по уже заданным параметрам, с учетом климата местности и транспортной загруженности.
- Похоже, что на Крайнем Севере разрешат строить безальтернативные платные дороги (без бесплатных дублеров). Там значительная часть населения проживает в местах, где вообще нет дорог, а бюджетных средств на все не хватает.
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