Медведев призвал строить больше «бетонок»

А ключевым ведомствам поручено изучить целесообразность такого строительства.

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По итогам совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда», премьер-министр Дмитрий Медведев поручил:

«Минтрансу России, Минстрою России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России представить до 27 марта 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения по увеличению объёмов строительства автомобильных дорог с применением цементобетонных покрытий с учётом оценки их экономической эффективности».

Об этом говорится в опубликованном сегодня поручении правительства.

По подсчетам активистов ОНФ, строительство цементобетонной дороги хотя и обходится на 10% дороже асфальтобетонной, но она гораздо долговечнее, и если подсчитать расходы на ее эксплуатацию в течение 25 лет, то окажется, что обходится она на 40% дешевле, чем асфальтобетонная. Недаром в Германии почти четверть автобанов покрыты именно цементобетоном.