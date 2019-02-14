Российские дороги будут покрывать «суперасфальтом»

Новое дорожное покрытие более долговечное по сравнению с обычным. Его готовят для конкретных дорог, подбирая смесь по заданным параметрам с учетом климата территории, по которой проходит трасса, условий эксплуатации и транспортных нагрузок.

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В России тестируется новое дорожное покрытие, которое приспосабливают под местные климатические условия. Специалисты подбирают смесь для дорог в конкретном регионе, учитывая ряд параметров. Придает асфальту долговечность вяжущая основа, поэтому берется именно такая, которая нужна для данного участка дороги. Состав тестируют в лаборатории с учетом транспортной нагрузки дороги и максимально высоких и низких температурных колебаний за последние 20 лет в конкретном районе строительства, пишут «Известия».

Кроме того, составляя смесь, исходят из местных материалов, также технология предполагает переработку старого асфальтобетонного покрытия при приготовлении нового покрытия (ресайклинг).

Новая технология основана на методах высокотехнологичного проектирования Superpave, применяемых в ЕС и США. Применение подобных асфальтобетонных смесей позволит увеличить срок службы дорожного покрытия c 4–5 до 12 лет, а капитальный ремонт требуется лишь раз в 24 года.

С применением нового метода уже построено более сотни участков дорог федерального и регионального значения, в основном в Московской области и Северо-Западном федеральном округе России. Технология Superpave применялась при укладке 8,6 км дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и на участке трассы «Таврида», открытом для движения в конце 2018 года. В ближайшие два года «суперасфальт» уложат еще на 1 тыс. км трасс.

Однако новое покрытие довольно дорогое, отмечают эксперты, поэтому подойдет оно, в основном, для крупных федеральных проектов, для муниципальных дорог «суперасфальт» слишком затратен.

Впрочем, уповать на то, что наконец-то внедрят особо прочное покрытие и дороги нужно будет ремонтировать реже, пока рано. Насколько эффективным оно окажется, неясно, пройдут годы, прежде чем выяснится, поможет ли недешевый метод улучшить качество дорог. Не стоит забывать, что переход на методологию Superpave потребует закупки импортного дорогостоящего оборудования для испытания битума и асфальтобетона в лабораторных условиях. Сейчас в России крайне мало испытательных центров с необходимым оснащением.

Технологию, которая позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона, собираются зафиксировать в национальном ГОСТе.

В ОНФ полагают, что строительство цементобетонных дорог позволит эффективнее использовать средства, выделяемые государством на дорожную сеть.

В Англии разработали пористое асфальтовое покрытие, которое впитывает до 600 литров воды в минуту, то есть на нем практически не бывает луж!



Фото: Юрий Белинский/ИТАР-ТАСС