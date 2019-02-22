Компания представила обновленный Multivan, оснащенный весьма интересными современными системами и почти 200-сильным двигателем.

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Несмотря на то, что шестое поколение Transporter появилось в 2016 году, Volkswagen Commercial Vehicles уже обновляет свой коммерческий бестселлер, разошедшийся общим тиражом 12 млн экземпляров. T6.1 получил не только доработанную внешность, но также обновил интерьер и получил новые моторы.

Отличить новинку можно по увеличенной решетке радиатора и иным фарам головного света. Кстати, такие же светодиодные фары и решетки радиаторов получили модели Arteon и Touareg.

В целом, микроавтобус выглядит немного интереснее, чем его предшественник. Особенно эффектно смотрится двухцветная раскраска кузова. Вам обновленный автомобиль понравится еще больше, когда вы попадете внутрь, где появились 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 9,2-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы MIB3.

Даже в базе модель теперь оснащается ассистентом Cross Wind. Если вы еще не слышали об этой системе, то она автоматически выравнивает автомобиль, как только специальные датчики обнаружат сильный боковой ветер. Это влияет и на комфорт, и на безопасность.

Отказ от гидравлического рулевого управления в пользу электромеханического позволил VW Commercial Vehicles оснастить автомобиль системой помощи удержания в полосе.

Теперь покупатели смогут выбрать двигатель из расширенной гаммы моторов, которая состоит из 2-литровых агрегатов мощностью 90, 110 и 150 лошадиных сил, а также битурбированного силача мощностью 199 л.с. Напомним, что микроавтобус также может оснащаться коробками DSG и системой полного привода 4Motion.

Напоследок — о спецверсии Multivan, разработанной совместно с ABT. Это полностью электрическая версия Bulli с аккумуляторами емкостью 38,8 или 77,6 кВт/ч и запасом хода до 400 км.

Продажи обновленного Volkswagen Multivan T6.1 начнутся этой осенью.

Фото: Volkswagen