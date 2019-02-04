Самый популярный минивэн в России обновился

Новые силовой агрегат, электронные системы и небывалый уровень комфорта — ЗР оценивает масштаб изменений рестайлингового Mercedes-Benz V-класса.

Mercedes-Benz V-Class с пакетом AMG-Line.

Повод: рестайлинг премиального вэна Mercedes-Benz V-класса.

Место действия: Зиндельфинген, Германия

Впечатления: с рестайлингом у машины изменился дизайн переднего бампера, появились иные воздухозаборники с дополнительными хромированными элементами. А вот на версии AMG-Line хрома по-прежнему нет.

На передней панели изменения минимальны. Изменили дизайн панели приборов, а на руле стало больше кнопок.

Кресла второго ряда теперь снабжены функцией массажа. Их можно разложить примерно так, как в первом-классе авиалайнера. Ну и мелочи, без которых премиуму никуда — панорамная крыша, планшеты с подголовниках, отделка салона кожей Lugano и Nappa. На передней панели появились элементы, отделанные карбоном и алюминием. За дополнительные деньги предлагают адаптивные амортизаторы и систему Dynamic Select с настройками выбора ездовых режимов.

Впервые на вэне появились столь роскошные массажные кресла.

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Базовые вэны заднеприводные. Полный привод предложат в качестве опции. Переднеприводных машин не будет. А главное техническое новшество — появление под капотом 2-литрового дизеля OM654, который доступен в двух вариантах форсировки 190 (440 Нм) и 239 (500 Нм) л.с. Мотор известен по E-классу. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат 9G-Tronic, пришедший на смену 7-ступенчатому.

Среди новой электроники отметим систему стабилизации, которая помимо всего прочего еще и учитывает силу бокового ветра. Ну и, конечно, имеются системы предупреждения о выезде за пределы полосы и автоторможения в случае возможного столкновения. Причем электронные «глаза» умеют распознавать как автомобили, так и пешеходов.

Презентация модели была статической, так что впечатления от вождения расскажем позже, как только попробуем этот автомобиль в деле.

Шикарный кемпер Mercedes-Benz V-Class Marco Polo. Он тоже будет доступен в России.

Внутри кемпера есть настоящая кухня. Кресла обтянуты кожей.



Оценка: Mercedes-Benz V-класса похорошел, обзавелся экологичным дизелем, новой электроникой и опциями. То, что нужно для эволюции премиального автомобиля для бизнеса, большой семьи и путешествий.

Дизельный мотор OM654 выпускается с 2016 года. Первым автомобилем, который получил этот двигатель, стал Mercedes-Benz E220d.

Перспективы: российских цен на рестайлинговый вэн пока нет. Но, как нам сказали на презентации модели представители компании, когда вэн появится в России, у него будет прежняя линейка силовых агрегатов. Первое время.

Что касается конкурентов, которые уже есть на рынке, то это всем известные Volkswagen Multivan/California и Toyota Alphard. В прошлом году Volkswagen разошелся в России тиражом 1221 экземпляр, Toyota нашла 926 покупателей, ну а V-классов продали 1606 штук. Скорее всего, обновленная машина сохранит лидерство в сегменте.

Подробности: ЗР, 2019, № 03

Фото: Максим Гомянин