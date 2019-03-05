Nissan представил предвестника нового Qashqai

На автосалоне в Женеве дебютировал концепт Nissan IMQ, демонстрирующий, каким станет кроссовер С-класса японской марки в будущем.

Японский Nissan сделал ставку на электрические технологии, на которые в будущем планируется перевести едва ли не весь модельный ряд компании. Потому неудивительно, что новый концепт компании имеет полностью электрическую силовую установку.

Впрочем, самое важное, что концепт Nissan IMQ демонстрирует то, каким в перспективе будет кроссовер С-класса автопроизводителя. Машина длиной 4558 мм, шириной 1940 мм и высотой 1560 мм явно намекает на Nissan Qasqhai будущего. Да и дизайн модели разрабатывался в Лондоне.

Фирменная передняя V-образная решетка теперь сильно выросла в размерах и практически сливается в верхней части с капотом, а в нижней интегрирована в бампер. В целом экстерьер машины не имеет ничего общего с нынешней модельной линейкой компании и, скорее, навевает ассоциации с уже серийными кроссоверами Lexus.

«В дизайне IMQ сочетаются традиционные и современные японские течения. Он демонстрирует, что мы можем получать, когда в кроссоверах будущего воплощается концепция Nissan Intelligent Mobility, — сказал главный вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса. — В IMQ интерьер и экстерьер представляют собой гармоничное единство, что дает представление о направлении развития нашего дизайна, который может использоваться в кроссоверах третьего поколения, предназначенных для Европы».

Машина оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с. В состав силовой установки также входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который играет роль генератора для подзарядки батарей. В компании говорят, что новая установка e-Power сделает кроссовер очень способным на разных типах покрытия, особенно на снегу.

Интерьер машины крайне футуристичен и вряд ли перекочует на серийную модель в каком-либо виде. Впрочем, серийный Nissan Qashqai, который должны показать в следующем году, помимо электрической версии, скорее всего, получит и традиционные бензиновые двигатели, а также гибридную силовую установку.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Nissan