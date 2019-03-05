Названа цена проезда от Москвы до Питера по платной трассе

Платная трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, еще не достроена, но примерные расценки на проезд по ней уже названы.
По словам нового главы «Автодора» (управляет платными дорогами в России) Вячеслава Петушенко стоимость проезда по всей 699-километровой трассе составит «около двух тысяч рублей». Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Руководитель госкорпорации отметил, что речь идет о проезде в будний день и при оплате проезда наличными. Стоимость проезда можно снизить, воспользовавшись транспондером, а также «программами лояльности», отметил Петушенко.
Изначально трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планировалось полностью сдать еще в прошлом году, до начала чемпионата мира по футболу. Но несколько участков были недостроены, потому ввод в эксплуатацию перенесли. По словам Петушенко полностью открыть движение по М-11 планируется в этом году.
- Штраф за стоянку на автомагистралях хотят увеличить. По словам представителей «Автодора» на дорожной сети компании это должно снизить смертность на дорогах.
- Госдума хочет разрешить строить безальтернативные платные дороги.
Фото: АГН «Москва»
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