Названа цена проезда от Москвы до Питера по платной трассе

Цена оказалась ниже той, что ожидалась ранее. Правда, детальные расценки так и не раскрыты.

Материалы по теме
В России собираются строить больше платных дорог

Платная трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, еще не достроена, но примерные расценки на проезд по ней уже названы.

По словам нового главы «Автодора» (управляет платными дорогами в России) Вячеслава Петушенко стоимость проезда по всей 699-километровой трассе составит «около двух тысяч рублей». Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Руководитель госкорпорации отметил, что речь идет о проезде в будний день и при оплате проезда наличными. Стоимость проезда можно снизить, воспользовавшись транспондером, а также «программами лояльности», отметил Петушенко.

Изначально трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планировалось полностью сдать еще в прошлом году, до начала чемпионата мира по футболу. Но несколько участков были недостроены, потому ввод в эксплуатацию перенесли. По словам Петушенко полностью открыть движение по М-11 планируется в этом году.

Фото: АГН «Москва»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые