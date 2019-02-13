Штраф за стоянку на автомагистралях вырастет в 3 раза

Минтранс подготовил очередные поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

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Ведомство разместило проект поправок на официальном сайте публикации проектов нормативно-правовых актов Российской Федерации. Согласно ему за стоянку транспортных средств на автомагистралях и дорогах для автомобилей штраф составит 3 тысячи рублей (сегодня он равен 1000 руб.).

Если сегодня штраф предусматривается за стоянку только на автомагистралях, то Минтранс предлагает распространить его и на «дороги для автомобилей», к коим относится, например, МКАД.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что по статистике «Автодора» (управляет платными дорогами) на дорожной сети компании погибло 388 человек, из них 59 из-за наездов на стоящее транспортное средство сзади. Причем во всех случаях аварии произошли в темное время суток в местах, где стоянка транспортных средств запрещена.

В ГИБДД заговорили о проблеме еще в прошлом году и предложили «Автодору» подумать над решением проблемы, улучшить освещенность трасс и понять, почему водители останавливаются на скоростных дорогах в запрещенных местах. Видимо, в Минтрансе считают повышение штрафов решением возникшей проблемы.

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