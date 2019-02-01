Центральную КАД достроят не раньше 2021 года

Счетная палата выявила многочисленные нарушения при строительстве платной кольцевой дороги на месте Малого бетонного кольца в Подмосковье. Аудиторы говорят, что раньше весны 2021 года дорога достроена не будет.

В ведомстве Алексея Кудрина причинами срока сдачи дороги в эксплуатацию называют «системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом». В аудиторском заключении Счетной палаты говорится о том, что по состоянию на начало декабря прошлого года, строительная готовность участков ЦКАД составляла от 0 до 66 процентов, а это не позволяет закончить работы работы на участках №1, №3 и №5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке №5 — ранее второго квартала 2021 года.

Таким образом, бюджет недополучит более 20 млрд руб. от эксплуатации платной дороги, а поступление этих средств было запланировано на 2019–2020 годы.

«С 2015 года Счетная палата ежегодно проводит мониторинг строительства ЦКАД и не раз обращала внимание на низкие темпы выполнения работ. В январе 2018 года были приняты планы-графики ликвидации сложившегося отставания работ на пусковых комплексах № 1 и № 5. Однако они не выполнены. ГК „Автодор“ уже направила предложения в Минтранс о переносе сроков завершения работ на декабрь 2020 года. Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019–2020 годы в размере 22,4 млрд рублей, Госкомпании не поступят», — заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Присутствующий на Коллегии Счетной палаты заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов заявил о том, что в настоящее время предпринимаются усилия для сокращения отставания от графика. В ноябре прошлого года был сформирован оперативный штаб, которые в еженедельном режиме контролирует ход строительства ЦКАД.

В Счетной палате говорят о том, что причинами срыва сроков сдачи ЦКАД в эксплуатацию также стали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. Также, аудиторы говорят о том, что количество техники и рабочих на объектах не соответствует проекту и не позволяет ликвидировать отставание от графика.

По данным ведомства «Автодор» не провел корректировку проектно-сметной документации по изменению границ полосы отвода автодороги и переустройству коммуникаций. В результате из-за выхода конструкций за полосу отвода на пусковом комплексе № 1 невозможно начать строительство 8 надземных пешеходных переходов. Кроме того, проектно-сметной документацией не предусмотрено переустройство 79 инженерных коммуникаций. Без них невозможно приступить к строительству целого ряда участков автомобильной дороги и искусственных сооружений.

Не заключены договоры на строительство 2 транспортных развязок, участка автомобильной дороги, а также на переустройство ряда инженерных сетей и изъятие отдельных земельных участков. Поэтому определить полную стоимость строительства ЦКАД в настоящее время невозможно.

По состоянию на середину ноября прошлого года внебюджетное финансирование строительства ЦКАД составило 14 млрд руб., которые в прошлом году были направлены на строительство третьего участка в рамках концессионного соглашения. Эти средства составляют чуть больше половины от предусмотренного на 2017 и 2018 годы объема финансирования в 26,6 млрд руб. По остальным соглашениям «Автодор» не смог привлечь инвесторов. «Сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении инвесторами обязательств по софинансированию проекта и не соответствует принципам государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Выявили аудиторы и завышение стоимости принятых и оплаченных работ. На первом и пятом участках «Автодор» внес изменения в проекты строительства в части устройства земляного полотна и дорожной одежды без прохождения повторной госэкспертизы. В результате стоимость работ увеличилась на 5,7 млрд руб. и 900 млн руб., соответственно.

В ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса Автодор оплатил работы по переустройству коммуникаций на сумму 415 млн руб. Однако оплаченные работы остались не востребованы из-за изменения плана переустройства.Ранее Владимир Путин поручил прокуратуре и следователям проверить ход строительства ЦКАД.

Не исключено, что в будущем на отдельных бесплатных дорогах могут появиться платные полосы.

Фото: ГК «Автодор»