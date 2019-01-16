Вице-премьер Правительства России Максим Акимов поддержал инициативу о снижении порога, не облагающегося штрафом при нарушении скоростного режима.

Сегодня за превышение установленного скоростного порога на величину не более 20 км/ч штраф не выписывается. Но Минтранспорта готовит законопроект о снижении этого порога до +10 км/ч к максимально разрешенной скорости.

Курирующий, в том числе транспортную отрасль, вице-премьер Правительства России Максим Акимов положительно отозвался о данной инициативе в кулуарах Гайдаровского форума.

«Мне кажется эта идея перспективной, правильной», — цитирует Акимова РИА Новости.

В декабре глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что во многих странах нештрафуемый порог составляет 5–10 км/ч, а в некоторых вообще 0 км/ч. Он отметил, что прежде, чем менять правила, необходимо скорректировать максимально разрешенную скорость на некоторых дорогах. На региональных трассах и городских магистралях этим должны заниматься местные власти. Евгений Дитрих уточняет, что по статистике аварийность на скоростных участках некоторых федеральных трасс даже ниже, чем на тех, где установлена максимально разрешенная скорость в 90 км/ч.

Законопроект о снижении нештрафуемого порога ведется в рамках поручения правительственной комиссии, которая дала задание МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года разработать законопроект по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Глава ГИБДД Михаил Черников высказывается по этому поводу более осторожно: дескать, менять норму можно лишь проведя ревизию улично-дорожной сети, чтобы понять, насколько это необходимо и как отразится на безопасности дорожного движения.

Кроме того, ведомство обещает провести соцопрос, чтобы понять, как граждане относятся к этому ужесточению.

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