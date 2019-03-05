Mercedes-Benz представила в Женеве прототип нового минивэна, а уже в конце года во Франкфурте мы увидим серийную модель.

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В Женеве состоялась мировая премьера первого электрического минивэна Mercedes-Benz — EQV. Благодаря универсальности и простоте обслуживания Mercedes-Benz EQV подойдет и для семьи, и для бизнеса, и для перевозок важных делегаций.

Запас хода этого автомобиля нельзя назвать впечатляющим — он составляет всего 400 км. Зато его батареи емкостью 100 кВт/ч способны очень быстро заряжаться. Чтобы «заправиться» на 100 км пути, потребуется всего 15 минут. Заряжать аккумулятор можно и от обычной бытовой сети. Другим козырем минивэна станет его 8-местный салон, имеющий множество вариантов конфигурации.

Минивэн оснащается всего одним электромотором мощностью 204 л.с., разгоняющим его до 160 км/ч, который установлен на передней оси. Электродвигатель, трансмиссия с фиксированными передаточными числами, система охлаждения и силовая электроника образуют компактный цельный блок. Батарея же спрятана под полом минивэна, что делает его центр тяжести ниже.

Салон минивэна может быть шестиместным, где каждый пассажир сидит в персональном кресле, а также семи- и даже восьмиместным.

«В концепте EQV мы воплотили наше видение „прогрессивной роскоши“ и объединили аналоговый и цифровой миры в единое целое, — говорит главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер. — Внешний дизайн нашел свое отражение и в салоне автомобиля, где он дополнен теплыми тонами, создающими домашнюю атмосферу уюта. Центральным элементом дизайна стало место водителя и экран мультимедийной системы MBUX».

К 2022 году Mercedes-Benz планирует электрифицировать весь свой модельный ряд. Это означает, что электромобили будут присутствовать в каждом сегменте — от компактного автомобиля до большого внедорожника.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Mercedes-Benz