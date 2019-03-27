Китай переводит такси и «членовозы» на метиловый спирт

Инициативу, призванную снизить экологический ущерб, который наносят бензиновые и дизельные автомобили, поддержали несколько ведущих ведомств страны.

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Правительство Поднебесной запустило кампанию по переводу с бензина на метиловый спирт такси, автомобилей доставки, машин правительства и автомобилей, предназначенных для коротких пассажирских поездок.

Экологическая инициатива, направленная на улучшение качества воздуха в стране, уже даже задокументирована. Соответствующие распоряжения в поддержку использования метилового спирта для ряда машин были выпущены восемью правительственными ведомствами. Инновации коснутся областей, наиболее богатых сырьем для производства метанола, который может быть получен из возобновляемых ресурсов, таких как биомасса, а также природного газа.

Прежде всего, это четыре китайские провинции Шаньси, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу. Местные органы власти должны создать «благоприятные условия» для продвижения таких транспортных средств и предоставить некие поддерживающие «пряники», говорится в документе, впрочем, какие именно, не уточняется. Хотя источники сообщают, что покупателям легковых автомобилей на метаноле, возможно, будут возмещать порядка 5000 юаней (745 долларов).

Так, уже в этом году на дорогах города Сиань (административный центр провинции Шэньси) будет около 10 тысяч автомобилей на метаноле. В столице провинции Гуйчжоу, Гуйяне таких машин будет чуть меньше — около 7 тысяч.

Сейчас в Китае на метаноле работают 6,6 тыс. единиц автотехники. Увеличение количества такого транспорта станет решающим шагом в борьбе за чистый воздух. В настоящее время на долю Китая приходится более половины мирового рынка машин, использующих альтернативные источники энергии, сообщает autotimesnews.com.

В России правительство подталкивает предприятия ЖКХ, энергетики и транспорта переходить на более чистые, экологические виды топлива, в частности на сжиженный природный газ.

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