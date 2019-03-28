smart будет жить: марку спасли китайцы

Субкомпактные городские автомобили будут собирать в Поднебесной. Причем они все станут электрическими.

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На этой неделе стало известно, что руководство концерна Daimler решает, что делать с отделением smart, которое с самого появления генерирует только убытки. Одно из решений было радикальным — убить бренд, чтобы сократить издержки.

Но теперь будущее smart в безопасности. Спас городские микролитражки Ли Шуфу, владелец Geely, Volvo и с некоторых пор крупнейший акционер концерна Daimler AG (ему принадлежит 9,7% акций немецкого автопроизводителя).

Geely и Daimler подписали соглашение о создании в Китае совместного предприятия на паритетных началах (50/50) по производству smart следующего поколения. Все модели будут электрическими, а продаваться по всему миру. Объем инвестиций в СП стороны не раскрывают.

«Мы уважаем ценность бренда smart. Он имеет уникальную привлекательность и высокую коммерческую ценность. Синергия от сотрудничества приведет к взаимной выгоде», — заявил Ли Шуфу.

Дитер Цитше (справа) может быть доволен: теперь Daimler AG удастся разделить убытки smart с Geely

Новое поколение smart появится в 2022 году. Его разработка будет совместной. Работы по облику машин и интерьерам возьмет на себя дизайн-студия Mercedes-Benz, а инжиниринг будет в зоне ответственности Geely. При этом модельную линейку планируется расширить за счет более крупных машин, которые будут относиться к компактному классу (В-класс).

В прошлом году глобальные продажи smart снизились на 4,6%, до 128 082 автомобилей. В России ситуация еще хуже: было продано всего 689 автомобилей, что более чем на четверть меньше, чем в не самом удачном для рынка 2017 году.

Ли Шуфу стал крупнейшим акционером Daimler AG в феврале прошлого года. Он хочет получить доступ к технологиям немецкого концерна.

У smart есть версия и от знаменитого ателье Brabus. Причем машина предлагается в трех вариантах — ForTwo, ForFour и ForTwo Cabrio.

Фото: Daimler