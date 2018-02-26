Daimler отныне немножко китайский: владелец Geely стал его крупнейшим акционером

Ли Шуфу, китайский бизнесмен, владеющий компанией Geely, а вместе с ней и Volvo, стал крупнейшим единоличным акционером концерна Daimler AG, аккумулировав в своих руках 9,69% голосующих акций.

О том, что Шуфу теперь крупнейший держатель акций, немецких регуляторов уведомил сам концерн Daimler AG. В своем комментарии немцы были сдержанны, лишь поприветствовали Ли Шуфу в качестве нового акционера концерна, поблагодарив его за убежденность в «инновационной способности, стратегии и потенциале Daimler». Похоже, что и для самого концерна новость была неожиданной, так как с какими-то комментариями (такими же сдержанными) немцы выступили только на следующий день.

Собрав 9,69% акций, Шуфу стал крупнейшим акционером: у катарского инвестфонда 6,86% акций Daimler AG, у крупнейшего в мире инвестфонда BlackRock — около 6%.

Началось все в ноябре прошлого года, когда Geely вышла к Daimler с предложением о выпуске для нее допэмиссии акций в размере 5% с более низкой ценой, чем на рынке. Немцы ответили отказом, предложив компании «приобрести существующие акции на открытом рынке». Шуфу, судя по всему, прислушался к предложению. При этом он действовал как частный инвестор, а значит, ему не нужно было уведомлять регуляторов или вообще как-то особо «светить» свою деятельность. Свой пакет китайский бизнесмен собрал буквально за несколько недель, его рыночная цена превышает 9 млрд долларов. О том, откуда у бизнесмена появились свободные деньги на скупку акций, неизвестно. Не исключено, что Шуфу помогли власти Китая.

Ли Шуфу сделал и подготовительную работу, проведя ряд пресс-конференций в Европе, на которых говорил, что автопроизводители должны объединиться в связи с наступлением на рынок новых компаний с их технологиями: Uber, Google, Tesla и других. Кроме того, он заявлял, что желает видеть Германию сильной, а Европу процветающей. Именно для получения доступа к технологиям Daimler в области электромобилей и автономных технологий, а не для управления немецкой компанией, Шуфу и был необходим пакет акций немецкого автопроизводителя.

В Daimler предполагали возможность «недружественного» прихода желающих полакомиться наработками компании: в прошлом году было принято решение разделить концерн на три самостоятельные компании: Mercedes-Benz Cars&Vans, Mercedes-Benz Trucks и Daimler Financial Service (последняя уже действует самостоятельно). Так внешнее влияние на деятельность концерна удалось бы свести к минимуму. Решение должно было принять собрание акционеров этой весной. Шуфу понимал это и именно поэтому активизировался. Теперь, вероятнее всего, собранию акционеров придется рассматривать совсем иные вопросы…

За короткий период это уже третье приобретение Geely, которой принадлежит Volvo Cars, и Шуфу. В декабре прошлого года компания стала крупнейшим акционером концерна Volvo AB (производит грузовики нескольких марок), а до этого приобрела долю в малайзийском Proton и Lotus.

У концерна Daimler весьма масштабные планы на нашем рынке. Так, концерн строит в Московской области завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz. А еще собирает Mercedes-Benz Sprinter Classic в Нижнем Новгороде и имеет долю в КАМАЗе.

Фото: Daimler