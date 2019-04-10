Не сработало: система распознавания лиц водителей провалилась

Установленная на мосту Трайборо в Нью-Йорке система оказалась непригодной.

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В СМИ попало конфиденциальное письмо Нью-Йоркского транспортного управления, государственного агентства, в чьем ведении находятся дороги, а также мосты и туннели города. Письмо было отправлено в офис губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и в нем говорилось, что система распознавания лиц провалила тестирование распознавания личностей на мосту RFK («Мост памяти Роберта Ф. Кеннеди», или Трайборо). Этот мост был выбран в качестве пилотного объекта неслучайно, он расположен довольно удачно и соединяет районы Манхэттена, Бронкса и Куинса. Система через ветровое стекло должна была распознавать лица всех пересекающих мост водителей, но ни одного лица в результате так и не удалось идентифицировать, пишет Usa Today со ссылкой на Wall Street Journal.

Чиновники признали, что технологический тест 2018 года на мосту Роберта Кеннеди в Нью-Йорке не только не удался, но и впечатляюще провалился. Но тестирование будет продолжено как на RFK, так и на других мостах и ​​туннелях, несмотря на неудачный старт. Тем более что 25 000 долларов, потраченные на пилотный проект, небольшие деньги. Проблема, считают специалисты, может заключаться в высоких скоростях автомобилей, потому что Национальная лаборатория Ок-Риджа добилась 80-процентной точности в исследовании, идентифицируя лица через ветровое стекло. Правда, происходило это на гораздо более низких скоростях.

мост Трайборо

Власти успокаивают защитников гражданских прав и свобод тем, что лишь ограниченная группа сотрудников мостов и туннелей имеет доступ к данным, и ничего не передается правоохранительным органам или кому-либо еще. Технология распознавания лиц внедряется в стране для того, чтобы помочь правительству выявлять на дороге террористов и преступников. Между тем защитники гражданских прав беспокоятся о неприкосновенности частной жизни и возможном превышении власти.

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