А вот не надо перебегать где попало! Поучительное видео

Неловкий пешеход-нарушитель из Китая снес разделительный барьер. Оказалось, он не первый.

Пытаясь сократить путь, мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, и камера «застукала» его в тот неловкий момент, когда он завалил длинный транспортный барьер, состоящий из 30 секций. Когда мужчина пытался перелезть через препятствие, нога застряла между прутьев, в результате барьер рухнул словно в комедийном фильме.

Дорожная полиция Шэньчжэня присоединила к этому видео запись аналогичного инцидента в том же месте, произошедшего накануне. Правда, там пешеход намеренно толкнул барьерное ограждение, чтобы быстрее перейти дорогу, не заботясь о том, что будет после.

В полиции заявили, что с помощью системы распознавания лиц имена мужчин уже известны, они находятся в розыске. Оба нарушителя занесены в черный список и будут оштрафованы.

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Видео: YouTube