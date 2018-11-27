Система распознавания лиц выписала штраф... фотографии на автобусе!

Распознавание лиц — новая модная тема в Китае. Банки, аэропорты, гостиницы и даже общественные туалеты — все пытаются идентифицировать личности людей, анализируя их лица. Полиция с большим энтузиазмом восприняла новую технологию, но не обходится и без казусов…

Недавно одна камера распознавания лиц публично опозорила знаменитую в стране бизнес-леди, «поймав» ее лицо, пересекающее перекресток. Произошло это в провинции Чжэцзян, к югу от Шанхая. Предполагалось, что женщина переходила дорогу на красный свет, но физически ее там не было! Лицо Донг Мингжу, президента компании по производству кондиционеров, мелькнуло на расположенном рядом большом экране среди фотографий-нарушителей, пойманных камерами. Это заметили прохожие, и фото с шутливыми комментариями быстро разлетелось по соцсетям.

Позже выяснилось, что на самом деле камера засекла лишь фото лица Донг на рекламе, нанесенной на автобус. Местная полиция вскоре выступила с заявлением и извинениями перед дамой, отметив, что идентификация в данном случае сыграла злую шутку, и после этого случая в систему распознавания лиц была внесена необходимая корректировка.

62-летняя Донг Мингжу в прошлом году заняла первое место в списке Forbes из 100 лучших женщин-предпринимательниц Китая. Она прославилась еще и тем, что за последние 26 лет своей карьеры ни разу не брала отпуск.

Китайская дорожная полиция все чаще полагается на системы распознавания лиц, чтобы поймать тех, кто нарушает правила. Системы уже пришли в такие крупные города, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

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Фото: depositphotos.com, South China Morning Post