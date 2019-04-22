Электромобиль Tesla эпично взорвался на парковке в Китае

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как сначала электрокар Tesla S дымится, а потом и взрывается.
В самой компании объявили, что изучили видео, появившееся в китайских социальных сетях, и уже отправили команду для расследования этого инцидента, особо отметив, что, по имеющейся информации, никаких жертв в результате взрыва не было.
Отметка времени на видео показывает, что самовозгорание произошло в воскресенье вечером по местному времени.
Предыдущие случаи с загоравшимися автомобилями Тесла фиксировали во время движения, этот — единственный, который загорелся в статике.
Серия пожаров с участием Tesla Model S произошла в 2013 году, потом было зафиксировано возгорание электромобиля Model S во Франции и, наконец, в 2018 году отмечен резонансный случай с воспламенением электрокара Tesla, управляемым британским телевизионным топ-менеджером Майклом Моррисом.
- Китайские специалисты нашли способ с помощью почти незаметных глазу человека наклеек на асфальте свести мозги электромобиля Tesla с ума и направить машину на встречку.
- Cпрос на электромобили будет расти по мере снижения стоимости их владения.
Видео: YouTube
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