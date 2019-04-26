Пенсионера оштрафовали за самовольный ремонт дороги

Как известно, инициатива наказуема. Это и произошло с жителем деревни Пруддора, который самостоятельно решил отремонтировать дорогу, которая пришла в полную негодность. Многочисленные ямы и колею он прикрыл досками. Первым, кому это не понравилось, стал его сосед, который вызвал наряд ГИБДД.
Добравшийся до деревни экипаж ДПС вручил пенсионеру штраф за порчу дорог, создание опасности и загрязнения дорожного полотна. Штраф составил 5000 руб. Его пенсионер решил оспорить. Но в ГИБДД говорят, что горбыль, который использовал новоиспеченный дорожный ремонтник, может загореться, а огонь перекинуться на дома, потому он доски должен убрать. Пенсионер штраф собирается оспорить.
Глава Белоевского сельского поселения, пишет «Парма-Новости», Анастасия Лентьева обещает, что дорога будет отремонтирована, но сетует на то, что весь дорожный бюджет на 2019 год уже расписан.
Пока же горькую пилюлю пенсионеру должен подсластить тот факт, что ГИБДД оштрафовала должностное лицо организации, ответственной за содержание дорог в этом районе. По решению суда оно заплатит 20 тыс. руб.
- Минтранс считает, что некоторые регионы неэффективно тратят выделяемые на ремонт дорог средства.
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Фото: Zach Lezniewicz on Unsplash
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