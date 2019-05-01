Уголовное дело против Ford: не так считает выбросы

В расчетах дорожных нагрузок, которые влияют на расход топлива и количество выбросов, были обнаружены ошибки.

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Дизельгейт оказался не единичным случаем претензий к чистоте выхлопа автомобилей и коснулся не только концерна Volkswagen. Проверяют всех автопроизводителей и нередко находят огрехи. В настоящее время под прицел правоохранительных органов США попал Ford, в отношении которого проводится новое расследование.

В частности, Automotive News указывает на недавнюю подачу заявки от Ford в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В конце заявки упоминается проблема, связанная с процессом сертификации выбросов автомобилей Ford, касающейся оценки дорожной нагрузки. В заявке не объясняется, что это значит, но в ней говорится, что проблема не связана с использованием специальных программ, которые использовались в автомобилях Volkswagen.

Известно, что в результате допущенных при расчетах ошибок министерство юстиции США возбудило уголовное дело против Ford, который, кстати, в рамках расследования добровольно сотрудничает с Агентством по охране окружающей среды США и Управлением по воздушным ресурсам штата Калифорния.

Предположительно, в компании неверно моделируют влияние аэродинамического сопротивления и трения шин, что сказывается на точности заявляемого расхода топлива и объемах вредных выбросов.

Ранее на некорректных данных о выбросе автомобилями вредных веществ в атмосферу попался BMW.

Постоянное ужесточение экологических норм ведет к росту числа подобных разоблачений.

Фото: Ford