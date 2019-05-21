Скоро над нашими дорогами: дроны и искусственный интеллект на связи

Тест Toyota GR Supra: с баварскими генами В этом году выпустят лишь 900 спорткаров, и все они уже распределены по рынкам. К примеру, нам достанется всего 22 машины. Так что у нас на тесте настоящий эксклюзив. Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» сравнили новую Ладу Гранту с подержанными автомобилями, которые можно приобрести за те же деньги, и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник. Есть 650 тысяч. Что взять — Гранту, Фокус или Ауди А4? Новый бюджетник или подержанная иномарка? — извечный спор взялись разрешить эксперты «За рулем». Итак, нестандартный тест-драйв. Соперники: новый лифтбек Лада Гранта, седан Audi A4 2006 года (пробег 200 000 км) и пятилетний универсал Ford Focus с 47 тыс. км на одометре.