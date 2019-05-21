Скоро над нашими дорогами: дроны и искусственный интеллект на связи

В России создается новая технология отслеживания качества и состояния дорог. Начать ее использование разработчики планируют до 2021 года. То есть раньше, чем это было анонсировано рабочей группой Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Суть работы новой системы проста, чего нельзя сказать о ее технической составляющей: информация о состоянии дорог будет собираться при помощи дронов, а также из других источников, и передаваться на анализ искусственному интеллекту, который, в свою очередь, будет сообщать о проблемах на дорогах в администрации регионов и в компании, ответственные за состояние дорог.
«В целом пилотные проекты — то есть развертка на выделенном участке дороги, тестирование технологии и сбор статистических данных — возможны для запуска и ранее, чем в 2021 году. Такие технологии (регулярный мониторинг, сбор и анализ визуальной информации с беспилотников) уже доступны и используются в различных типах задач. Например, в мониторинге стройплощадок. Преимуществом данной технологии является скорость получения информации, поскольку информация с беспилотников может передаваться в ситуационный центр в режиме реального времени», — цитирует РИА «Новости» сооснователя компании-разработчика дронов «Цуру Роботикс» Анастасию Уряшеву.
Новая система мониторинга объединяет в себе целый ряд технологий, которые нуждаются в длительном тестировании, прежде чем на получаемую информацию можно будет полагаться всецело. Этим объясняется дата запуска системы в действие.
- Дроны также используются для фиксации нарушений ПДД.
- А вот для спасения жизней, несмотря на существование необходимых разработок, использовать дроны так и не начали.
Фото: Роман Рожков/Интерпресс/ТАСС
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