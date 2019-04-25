За тобой следит дрон: нарушать правила в России все труднее

В Красноярском крае решили вычислять нарушителей с помощью летательных аппаратов.

Материалы по теме Полиция Дубая пересядет на российские летающие мотоциклы

Законность такой процедуры вызывает сомнения, но красноярских гаишников это не останавливает. Вместе с общественниками они используют квадрокоптер для того, чтобы вылавливать тех, кто не соблюдает правила дорожного движения на нерегулируемых переходах.

«Учитывая рост количества ДТП, произошедших на нерегулируемых пешеходных переходах, накануне полицейские совместно с членом общественного совета при МУ МВД России „Красноярское“, директором детского технопарка „Кванториум“ Сергеем Кенигом при помощи дрона следили за соблюдением автолюбителями правил дорожного движения на проспекте имени Газеты „Красноярский рабочий“», — говорится в сообщении краевого МВД.

За полчаса «скрытого контроля» организаторам мероприятия удалось пресечь два нарушения, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Такой необычный способ пресечения нарушений очень эффективный, и важно, чтобы каждый автовладелец понимал, что понести наказание за правонарушение он может не только при непосредственной встрече с инспектором, но и в результате контроля с воздуха», — говорит Сергей Кениг. Пока инспекторы либо проводят воспитательную работу с водителями, либо выписывают им постановление о штрафе.

Инспекторы намерены продолжить аналогичную работу на других участках города для того, чтобы снизить аварийность с участием пешеходов.

С другими материалами рубрики «Технологии» можно ознакомиться здесь.

Фото: МУ МВД «Красноярское»