Nissan теперь угощает… мороженым!

Компания разработала концептуальный электромобиль-фургон для торговли мороженым.

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Над фургоном Nissan работал вместе с семейным предприятием Mackie’s of Scotland, производящим мороженое на собственных молочных фермах. Предприятие известно тем, что использует энергию только от возобновляемых источников. Проект должен продемонстрировать, что можно избавиться от углеродозависимости на всех стадиях производства и доставки мороженого.

Большинство фургонов для мороженого оснащены дизельными двигателями, от которых работает и холодильная установка, поэтому автомобиль чадит и на стоянке. В Европе уже задумались над тем, чтобы запретить такие автомобили или обложить их дополнительными налогами.

Nissan представил новое решение данной проблемы для торговцев мороженым. Автомобиль базируется на модели e-NV200, которая питается от аккумуляторной батареи на 40 кВт·ч. Легкий коммерческий электромобиль e-NV200 способен проехать на одной зарядке до 200 км, здесь установлено два блока Nissan Energy ROAM на 1,4 кВт·ч, и каждый из них может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В, тогда зарядка занимает около часа, так и от солнечных батарей на крыше фургона — время зарядки составит от 2 до 4 часов.

На концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. What3Words. То есть любители холодного лакомства могут без труда найти фургон даже в парке или на набережной, где обычные адреса неприменимы.

Мороженое любят во всем мире, но покупатели стали больше заботиться о вреде, который наносит окружающей среде производство и способы доставки этого продукта. В компании Ниссан считают, что электрофургон станет оптимальным решением для фанатов экологии.

Среди других любопытных решений Nissan — миниатюрная автомойка, которая работает как настоящая, только в разы меньше. Ее создали, чтобы испытать, как действие изношенных щеток отражается на лакокрасочном покрытии автомобиля.

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Фото: Nissan