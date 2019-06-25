«Платон» проиндексируют дважды. Ждем повышения цен

Первая индексация тарифа системы «Платон» намечена на 1 июля, а вторая — на 1 февраля 2020 года.

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С 1 июля 2019 года тариф системы «Платон» увеличится на 14 копеек и составит 2 рубля 4 копейки за один километр пути, заявили в Минтрансе.

«Размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог будет равен 2,04 рубля за км», — заявили в пресс-службе Минтранса, процитировав слова министра транспорта Евгения Дитриха.

В начале 2020 года тариф увеличится еще на 16 копеек и составит 2 рубля 20 копеек за километр. Такое решение было принято министерством в ходе встречи с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей.

Минтранс намерен все дополнительно полученные средства направить на ремонт дорог и мостов, что повысит безопасность транспортной сети страны. Следует отметить, что повышение тарифов «Платона» идет с отставанием графика. В 2019 году, согласно изначальному плану, стоимость проезда должна была бы уже составлять 3 рубля 73 копейки.

Государственная система взимания платы «Платон» действует в России с 2015 года. С ее помощью взымают плату за проезд по дорогам транспортных средств массой более 12 тонн. На 24 июня в системе зарегистрировано 495 тыс. грузоперевозчиков и 1,19 млн транспортных средств, с которых в мае-июне этого года было собрано 2,8 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». График повышения тарифов утвержден Минтрансом на три года — они будут увеличиваться каждое первое число февраля: на 15 копеек в 2021 году и затем на процент инфляции.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС