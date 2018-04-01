Почему пешеходы и велосипедисты не платят транспортный налог?

Дороги становятся уже, а тротуары шире. Но платят за все только автовладельцы. Несправедливо? Давайте разбираться...

Глупейший, казалось бы, вопрос всплывает на форумах уже не в первый раз. А в 2017 году в СМИ даже появились сообщения о том, что ВВП подписал-таки указ, распространявший действие системы «Платон» на пешеходов и велосипедистов, двигающихся по федеральным трассам и трассам регионального значения. Ставка — не менее 10 руб за километр. Правда, дело было 1 апреля, но бывалый россиянин давно усвоил, что расслабляться по этому поводу не стоит. Сегодня пошутили, а вот что будет завтра — дело темное…

Тем, кто подзабыл, что такое налог, процитирую забавную формулировку, данную швейцарским экономистом по имени Жан Симонд де Сисмонди в начале XIX века. Мол, «налог — это цена, уплачиваемая гражданином за полученные им наслаждения от общественного порядка, справедливости правосудия, обеспечения свободы личности и права собственности».

Как звучит — цена за наслаждения!

Что ж, без налогов — никуда. Во все времена приходилось скидываться всем миром для поддержания неких процессов на должном уровне. Но при этом каждый убежден, что платит больше другого, а пользуется упомянутыми выше «наслаждениями» гораздо в меньшей степени. А уж если налог уходит непонятно куда, то невольно зреет глухое раздражение — доколе, мол? В таких ситуациях хочется обвинить кого угодно — в том числе и пешеходов с велосипедистами, передвигающихся в пространстве и времени на халяву.

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Понятное дело, что покрытие автобанов и переулков ни те, ни другие не портят. Но если для человека с машиной платным стало практически всё, то один только вид пешехода, беззаботно и бесплатно (!) переходящего дорогу у него перед носом, невольно воспринимается им как пощечина. Дескать, с меня-то сдирают за дорогу деньги, но этот-то ходок что здесь забыл? Пусть платит!

На мой взгляд, с пешеходами сегодня действительно имеет место некий перекос. Если в советские времена они были, что называется, заранее напуганы, прекрасно понимая последствия неравного поединка с автомобилем, то теперь, привыкнув к своему преимуществу на «зебре», они даже не пытаются крутить головой, спускаясь с тротуара на проезжую часть. Капюшон, смартфон, наушники — почему всё это не приравнивается, грубо говоря, к промилле водителя, который в выпившем состоянии неадекватно оценивает ситуацию? И чем болтающий по телефону водитель хуже существа, шагающего в светлое будущее поперек дороги с тем же аппаратом возле уха?

Что касается велосипедистов, то с ними сегодня откровенно заигрывают: мол, крутите педали и ни о чем не думайте! Хотя выделенные велосипедные дорожки, идущие в той же Москве из ниоткуда в никуда, — это откровенная показуха, особенно зимой. Как и массовые заезды велосипедистов по Садовому кольцу, ставящие на уши всю ГИБДД и полностью парализующие нормальную жизнь города. Общественный транспорт в такие дни просто не работает, можете поверить. Однако глобальная цель висит в воздухе, а потому «велосипедизация» будет продолжаться. И платить за нее в ближайшее время будут автомобилисты — тут и платные парковки, и платный въезд куда-нибудь, и повышение цен на топливо…

Впрочем, мы отвлеклись.

Конечно, разговоры про транспортный налог для пешеходов — это несерьезно. Как и для велосипедистов — по крайней мере, до той поры, пока они реально не захватят наши улицы. Но придумать отмазку для введения такого налога совсем несложно. Ведь транспортный налог — название условное. Когда-то его действительно называли дорожным, но сути это не меняет. Все прекрасно понимают, что это, по сути — стабильный источник поступления денег в региональный бюджет. А уж достанется ли оттуда хоть что-то дорожникам, нам неведомо. А коли так, то такой налог очень даже сродни подоходному. И сдирать его можно с кого угодно!

Действительно, сама система подсчета транспортного налога сегодня выглядит глупо. Ну почему он вообще привязан к каким-то лошадиным силам? Если бы речь шла о живых табунах, регулярно вытаптывающих какие-то поля, то в этом был бы смысл. Больше вытоптал — больше заплатил… Но если, к примеру, суперкар мощностью в миллион кобыл покоится у олигарха в оранжерее, выезжая на солнышко разве что в день рождения хозяина, то за что сдирать с владельца деньги? За один из паспортных параметров мотора? Или просто за то, что богатенький хозяин нам не нравится? При этом вполне очевидно, что владелец какой-нибудь убитой «шестерки», целый день таксующий между гипермаркетом и вокзалом, отравляет атмосферу и портит асфальт куда сильнее. Но его паспортная мощность совсем символическая, а потому денег на нем не заработать.

Справедливое решение известно давно — оно предлагалось на самых высоких уровнях. Налог надо… отменить! Потому что есть более честное решение проблемы.

Чем больше лично ты портишь дороги и травишь атмосферу, тем больше ты должен за это платить. А лучшее мерило причиненного вреда — сожженное тобой топливо. Остается поднять цену топлива и отменить транспортный налог — вот и всё… Если, к примеру, ты таксуешь круглые сутки или, скажем, ездишь на тяжелом грузовике, то и топлива тебе понадобится больше, а потому и отчисления в бюджет от твоих визитов на АЗС станут больше. А если твой суперкар вообще никуда не ездит, то ни дорогу, ни воздух не портит — с такого налог можно и не брать.

Насколько мне известно, идея не сработала потому, что «механизм отчислений от выручки АЗС» кому-то показался слишком сложным. Нынешняя система, конечно же, проще: вот они, обязательные поступления! А делить прибыль с нефтяниками — дело неблагодарное.

В общем, хочется надеяться, что до введения смешного налога никто «наверху» все-таки не опустится. А уже если хочется получать деньги с пешеходов, то гораздо проще время от времени штрафовать их за разгильдяйство.

Кстати, в былые времена «дяди Степы» постоянно этим занимались…