Сколько лошадиных сил нужно в городе? Меньше, чем думаете!

Мощный двигатель — удовольствие дорогое: тут вам и высокие налоги, и большой расход топлива, и прочие сопутствующие «прелести». Но и с «овощным» мотором в городе не жизнь! Рассказываем, какая же мощность будет в самый раз!

Помните анекдот?

— Что такое лошадиная сила?

— Это сила, которую развивает лошадь высотой один метр и весом один килограмм.

— Где ж вы такую лошадь видели?

— Ее не так-то просто увидеть: она хранится в Париже в Палате мер и весов.

В современных реалиях на вопрос о мощности двигателя возникает соблазн сразу же ответить в риторическом ключе: дескать, при нынешних штрафах и повсеместных камерах видеофиксации чем меньше лошадиных сил в моторе, тем лучше. Ведь логично же: если машина разгоняется лениво, то и ездить быстро на ней вряд ли захочется — а значит, и на штраф нарваться будет меньше шансов.

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И все же давайте прикинем, какова оптимальная мощность для автомобиля в условиях городской езды. Начнем с того, что лошадь лошади рознь. С широким распространением турбомоторов значение максимальной мощности в известном смысле отошло на второй план, поскольку инженеры научились извлекать большой крутящий момент из маленьких двигателей. Дело в том, что интенсивность разгона автомобиля определяют не лошадиные силы, а ньютон-метры. И чем шире диапазон, в котором силовой агрегат производит максимум тяги, тем удобнее на такой машине перемещаться по городу: автомобиль легко трогается с места и набирает ход.

Вот смотрите: возьмем схожие по размерам и массе Nissan X-Trail с атмосферником 2.5 и Skoda Kodiaq с турбо 1.4 TSI. Ниссан мощнее: 171 сила против 150 «элэс» у Шкоды. При этом Кадьяк по основным потребительским характеристикам смотрится выигрышнее: у него стремительнее разгон до сотни (9,7 с против 10,5) и скромнее расход топлива — в среднем на 1,2 л на каждые сто километров пробега. И управлять тягой удобнее, поскольку ее максимальное значение у шкодовского мотора (250 Н.м) достигается в диапазоне 1500–3500 об/мин, в то время как двигатель Икс-Трейла выдает предельные 233 Н.м на 4000 об/мин.

На самом деле всегда сложно однозначно говорить о том, сколько должно быть сил под капотом, чтобы уверенно чувствовать себя в городе. По большому счету, если двигатель позволяет разгоняться до сотни быстрее, чем за 11–12 секунд, этого вполне достаточно для поездок по мегаполису: такая динамика разгона вполне достаточна для того, чтобы смело встраиваться в поток, выезжая на оживленную трассу, или резко ускоряться на выезде с дворовой территории или при разъезде на перекрестке.

В принципе, даже внушительные внедорожники не особо нуждаются в моторах мощностью более 250 сил — тем паче, что эта цифра определяет границу финансового комфорта, выше которой начинается существенная налоговая нагрузка на владельца. А если говорить о менее крупном формате, то для небольших машин (до гольф-класса включительно) вполне достаточно мотора в 100–130 сил; седаны среднего класса и компактные паркетники могут довольствоваться двигателями 150–180 л. с., а среднеразмерным кроссоверам за глаза хватит мощности порядка 200 сил.

Текст: Нина Буже