Покупательница Tesla отсудила 20 миллионов за неработающие ключи

Электрический кроссовер Tesla Model X 100D сломался вскоре после покупки.

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Несмотря на то, что электромобили Tesla в России официально не представлены, поклонники новых технологий все равно приобретают эти машины, и не всегда покупка радует владельцев.

В декабре 2017 года жительница Екатеринбурга купила у ООО Moscow Tesla Club кроссовер Tesla Model X 100D, который получила в апреле 2018 года. Радость от нового электромобиля была недолгой, поскольку уже в августе сломался первый ключ от машины, а в сентябре вышел из строя второй.

После двух письменных претензий продавец предложил отправить за свой счет электромобиль в Берлин, чтобы перепрошить ключи. Пока они не работали, доступ в Tesla был обеспечен с помощью мобильного приложения. В итоге в ноябре 2018 года Moscow Tesla Club вновь предложил оплатить отправку Model X 100D в сервисный центр в Германии, но владелицу кроссовера это не устроило.

В связи с невозможностью пользования транспортным средством и нарушением срока устранения недостатка покупательница решила отказаться от приобретения машины и потребовала вернуть деньги за электромобиль. В досудебном порядке урегулировать конфликт не удалось.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев обстоятельства дела, постановил взыскать с Moscow Tesla Club стоимость машины — 13 130 571 рубль, штраф в размере 6 565 285 рублей и расходы по уплате госпошлины — 60 000 рублей. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию ответчика, оставил решение районного суда без изменений.

Видимые шаги по переходу на электромобили делает только Москва. Помимо станций зарядки и бесплатной парковки для электромобилей она постепенно переводит на электротягу общественный транспорт. В этом году город закупит 300 электробусов и станции подзарядки к ним.

Фото: Tesla